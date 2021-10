Windows 11: así puedes preparar tu PC para actualizar a la última versión del sistema

Windows 11 estará disponible para descargar en todo el mundo a partir del próximo martes 5 de octubre. Esta nueva versión del sistema operativo se podrá instalar de forma gratuita en equipos con Windows 10, por lo que, si eres de los que están planeando acceder a ella, te enseñamos todo lo que debes realizar para hacer una transición sin problemas.

En primer lugar, debes tener en cuenta que, si posees la edición de Windows 10 Home en tu computadora, entonces será obligatorio que utilices una cuenta de Microsoft y tengas acceso a una conexión a internet mientras realizas el proceso de actualización en el dispositivo.

Comprueba si tu PC es compatible

Con el objetivo de ayudar a los usuarios a saber de forma rápida y fácil si pueden actualizar sus computadoras a la última versión del sistema operativo, Microsoft tiene a disposición una herramienta gratuita que permite comprobar si el equipo es compatible con Windows 11.

Denominada PC Health Check (o Comprobación de Estado del PC en español), esta aplicación oficial detalla información útil sobre qué requisitos cumple tu máquina y cuáles no, como tipo de procesador, capacidad de RAM, espacio de almacenamiento y más. Puedes obtenerla a través de este enlace.

Si el programa te arroja un mensaje de incompatibilidad, esto no quiere decir que no podrás instalar Windows 11, sino que tendrás ciertos obstáculos en el camino. En agosto, Microsoft confirmó que el software se podrá ejecutar en equipos no compatibles, pero será bajo el propio riesgo de cada usuario.

En específico, la compañía detalló que solo aplicará una restricción para actualizar al nuevo sistema operativo cuando el proceso se realice mediante Windows Update. No obstante, si este se lleva a cabo de forma manual mediante archivos ISO, no habrá impedimentos.

Lamentablemente, este método alternativo tiene su lado negativo. El gigante tecnológico advirtió que quienes opten por esta vía no tendrían derecho a recibir las actualizaciones habituales de Windows y que, inclusive, los parches de seguridad y de controladores podrían retenerse.

Copia de seguridad

Si tu PC o laptop cumple con los requisitos mínimos solicitados, entonces el siguiente paso es realizar una copia de seguridad. Entre las ventajas de usar una cuenta de Microsoft se encuentra la posibilidad de sincronizar tus carpetas, aplicaciones y preferencias con el servicio OneDrive.

Para ello, dirígete a configuración > cuentas > copia de seguridad. De esta manera, tu información estará disponible en cualquier momento desde la nube. Sin embargo, si prefieres guardar tus elementos de otra manera, puedes optar por la función de respaldo de Windows o utilizar un disco duro externo.

Una vez que realices estos pasos, tu computadora estará lista para recibir Windows 11 una vez que se lance oficialmente el 5 de octubre.