Aplicaciones ilegales: ¿cuáles son sus riesgos y cómo protegerse del malware?

Es muy común encontrar en la web tutoriales de cómo instalarse aplicaciones ilegales. Estas son, en pocas palabras, versiones no oficiales de apps, tal y como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, YouTube Vanced o como el Spotify Premium crackeado, entre otras. A pesar de que se sabe que esto puede resultar dañino para los dispositivos móviles que los almacenan, ¿conoces exactamente a qué riesgos te expones? En esta nota te explicaremos el lado peligroso de estas apps tan tentativas y cómo protegerte.

Quizás te hayas topado con los aplicativos listados al inicio, puede que, incluso, los hayas descargado en tu celular y los estés usando ahora mismo. La razón por la que los usuarios suelen optar por estas versiones no aprobadas tiene que ver con la comodidad. Usualmente son gratuitas, en comparación a sus alternativas oficiales, y ofrecen una serie de opciones novedosas.

Por ejemplo, en el caso de WhatsApp Plus, cuyo logo es el mismo que el original pero un azul intenso, la aplicación te permite enviar hasta 50 MB de archivos, recibir notificaciones cuando tus contactos estén en línea y personalizar por completo el color de la interfaz, así como acceder a emojis no disponibles en la versión clásica de WhatsApp.

No obstante, como indica el director regional de Bitdefender en Latinoamérica, Maciej Dziobek, todos estos aplicativos ilegales tienen un objetivo, el cual usualmente es generar ganancia a costa de los internautas. “No se gana dinero directamente de los usuarios porque ellos visitan estas páginas, o descargan estas aplicaciones, para tenerlas de manera gratuita. Esto significa que los criminales tienen que ganar de un modo indirecto, a través de estos usuarios, y tienen muchos modelos de negocio”, explicó a La República.

Adicionalmente, estos programas no aprobados vienen ya con un virus incorporado, a través del cual los cibercriminales obtienen acceso a un dispositivo, ya sea un teléfono móvil o una computadora. “Si con mi teléfono voy a mi empresa, este virus puede copiar los datos y los sistemas. No podemos imaginar las consecuencias. Es posible que la empresa contraiga el virus en su red y el hacker puede vender en la dark web el acceso a ella”, reveló Dziobek.

Las repercusiones que pueden tener los APK, los Android package modificados, o los programas gratuitos que aparecen en internet podrían costarle el trabajo a un usuario inocente o destruir la seguridad de una compañía.

“Los técnicos que existen tienen unas habilidades de un nivel muy alto, y pueden utilizarlas en un trabajo legal, como nosotros, pero algunas de estas personas ven que pueden ganar más dinero haciendo cosas maliciosas”, indicó respecto al origen de estos softwares. En conclusión, como sucede con el resto de criminales, “es una cuestión de motivación y ganar dinero en tiempo corto”, aseveró el ejecutivo de Bitdefender.

¿Qué hacer si tengo una app ilegal en mi dispositivo móvil?

Si ya tienes este tipo de softwares instalados en tu celular inteligente, la seguridad de tu equipo dependerá del tipo de archivo y del hacker que lo haya desarrollado. En este punto, podrías intentar reiniciar a tu smartphone; sin embargo, hay una gran probabilidad de que esto no ayude. “Por ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo si tenemos el virus? Tomamos medicamentos y nos intentamos curar, pero no estamos 100% seguros de si se fue o si sigue ahí esperando. Sería lo mismo con los virus electrónicos”, puntualiza el vocero de la compañía de ciberseguridad.

Una solución efectiva sería, en primer lugar, no instalarse este tipo de programas en tus equipos. Asegúrate de hacerlo desde la página principal del producto, o desde una tienda de apps autorizadas, como la Google Play Store de Android o la App Store de iOS.

PUEDES VER: Samsung estaría trabajando en un smartwatch que se carga con energía solar

Otra opción es la de invertir en un antivirus. Si bien, no es tan efectivo cuando funciona solitariamente, en combinación con otras medidas de seguridad puede llegar a ralentizar y complicar el proceso de hackeo de estos malwares considerablemente. “Por ejemplo, nuestro antivirus pagado tiene la opción de piloto automático. Puede funcionar por sí mismo y protegerte. Un antivirus gratuito oficial no tiene tantas funciones automáticas”, mencionó respecto a los paquetes de antivirus de Bitdefender. No obstante, también existen programas gratuitos, con menos opciones, pero funcionales.