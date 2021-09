Facebook: ¿cómo bloquear a Mark Zuckerberg de su propia red social?

Más allá de si es un mecanismo de promoción o no, lo cierto es que Mark Zuckerberg debe ser una de las celebridades más activas en Facebook, lo que no es para sorprenderse, puesto que él mismo ayudó a crear la plataforma. Sin embargo, no son pocas las personas que se preguntan si es posible bloquear a este conocido personaje en las redes sociales, incluyendo la suya misma. ¿Se puede? Por supuesto que sí y aquí te enseñaremos a hacerlo en cuestión de segundos.

Muchas personas que gozan de cierta fama en el mundo del entretenimiento, el arte, la tecnología y los deportes, suelen asignar a una persona especial para administrar sus redes sociales. Pese a esto, no han sido pocas las veces en las que Mark Zuckerberg ha dejado notar que es él mismo quien a veces maneja su cuenta personal por sí mismo, incluso de manera indirecta.

Por ejemplo, en una antigua entrevista al ganador del Globo de oro, Andy Samberg, este contó que fue el propio Mark Zuckerberg quien le creó su cuenta (con la condición de ser su amigo en la plataforma). Cuando el actor comenzó a recibir centenares de solicitudes de amistad en su perfil, solicitó la ayuda del CEO, quien le explicó personalmente cómo configurar quién podía agregarlo como amigo.

Si bien no son más que anécdotas, todo parece indicar que Zuckerberg está bien informado de qué puede —y qué no— hacer un usuario común y corriente en la red social y, por lo tanto, es muy probable que haga uso personal de la misma. Eso, también nos abre la posibilidad de bloquearlo como a cualquier otro.

La pregunta de si ¿es posible bloquear a Mark Zuckerberg de Facebook? lleva años en la web pues hasta hace un par de años era virtualmente imposible, ya que quienes lo intentaban se topaban con el mensaje: “This profile can’t be blocked right now” que traducido significa: “este perfil no puede ser bloqueado en este momento”.

Tal hecho derivó en teorías que circularon por años en distintas comunidades, hasta el punto de que muchos sospechaban de que Zuckerberg contaba con privilegios en materia de seguridad. La propia compañía explicó al portal Mashable que en el pasado hubo una campaña masiva que incitaba a denunciar y bloquear el perfil del CEO, y que la medida era una estrategia para protegerse de ataques virales.

Como eso pasó a mediados de la década pasada, tales medidas se desactivaron y hoy ya es posible bloquear a Mark Zuckerberg de su propia red social. Para hacerlo, basta con seguir los mismos pasos que tomaríamos si se trata de una cuenta cualquiera: