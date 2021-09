¿A qué teléfonos y computadoras va a afectar el ‘apagón’ de Internet?

El ‘apagón’ de Internet para algunos dispositivos inteligentes tendrá lugar el jueves 30 de setiembre, cuando un elemento clave para la conexión a la web caduque de manera definitiva para la lista de equipos que no lo solucionen a tiempo. Aquí te contamos cómo saber si tu celular o computadora está en peligro de este extraño suceso.

Según lo indicado por la BBC, el elemento a caducar es un ‘certificado raíz’, llamado oficialmente IdentTrust DST Root CA X3, y que expirará exactamente en la fecha indicada en líneas anteriores. Aquellos teléfonos celulares, ordenadores Mac o Windows, navegadores de Internet e, incluso, consolas de videojuegos que cuenten con el mismo serán el blanco de la pérdida masiva de conexión a una red.

Este tipo de certificados raíz son como una especie de llave que enlaza a un dispositivo con una red de Internet y garantizan que las conexiones sean seguras y estén constantemente encriptadas.

Cada que actualizas el sistema de tu equipo, estás asegurándote de que tales certificados se mantengan al día y no caduquen de manera brusca. Es decir, si cuentas con smartphones iOS o Android, y tienes computadoras Mac o Windows, las actualizaciones del sistema no deben ser ignoradas o podrías sufrir las consecuencias.

¿Qué equipos serán afectados?

En pocas palabras, aquellos que tengan sistemas operativos desactualizados estarán en riesgo de ya no poder conectarse a la red. Sobre todo los sistemas de computadores de fábricas que no se conectan a Internet, o teléfonos inteligentes que no han sido actualizados en cinco años o más.

La razón está en el tipo de certificado que posee. Algunos dispositivos se han mantenido con el certificado IdenTrust DST Root CA X3 de la firma Let’s Encrypt, el cual fue lanzado en el 2000 y caducará este 30 de septiembre.

Aquí te listamos exactamente qué equipos están en riesgo: