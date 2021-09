Xiaomi: nuevo modelo de lavadora portátil ocupa menos de un metro y puede desinfectar ropa

En un evento reciente que tomó lugar en China, Xiaomi presentó una mini lavadora inteligente diseñada para ocupar el menor espacio posible. Es perfecta para casas pequeñas, caravanas y viajes largos. Además, tiene un rango de 16 programas de lavado disponible y ofrece variadas funciones para desinfectar la ropa. Aquí te contamos sus principales características, precio y disponibilidad.

El electrodoméstico ha sido acuñado con el nombre de Xiaomi Mijia Washing Machine Mini. Como su nombre lo indica, es parte de la línea de lavadoras Mijia de la marca china y su diseño es bastante similar.

El aparato cuenta con las dimensiones más pequeñas del mercado: 0,16 metros cuadrados de superficie. La marca lo ideó pensando en un público más joven de su usual grupo de clientes, ya que la lavadora funciona para uso personal. Su forma es cúbica, con las esquinas redondeadas y mantiene el diseño minimalista y blanco de su antecesora, la Mijia simple.

La mini lavadora de Xiaomi cuenta con una capacidad de 1 kg de ropa, lo cual equivale a lavar 10 toallas en una sola ronda. Durante la presentación de la compañía, se hizo hincapié en su uso para el lavado de ropa diaria y la ropa de bebé separada de la del resto de la familia.

No obstante, su pequeñez no significa menos potencia. Si bien es bastante compacta, la Mijia Mini cuenta con 16 programas de lavado específicos, entre los cuales están el lavado rápido, el ciclo de ropa interior, de toallas, de ropa de bebé o de prendas delicadas.

El electrodoméstico inteligente estará disponible en China a partir de octubre. Foto: Xiaomi

Adicionalmente, es posible elegir entre 10 tipos distintos de tratamiento para eliminar las manchas más comunes, por ejemplo, las de chocolate, las manchas de los cuellos de las camisas o de las muñecas.

No solo eso, sino que también es capaz de desinfectar las prendas. El lavado de alta temperatura y de vapor son lo hacen posible, ya que el usuario podrá escoger entre cuatro niveles de temperatura, de los cuales el máximo es 60 °C. De la misma forma, el lavado a vapor puede alcanzar hasta 90 ºC y permite eliminar bacterias como el E. coli o Staphylococcus aureus.

Como el resto de productos del ecosistema de Xiaomi, la Mijia Washing Machine Mini puede ser configurada desde la app para dispositivos móviles. Podrás seleccionar el programa, realizar seguimiento al proceso de lavado y consultar el tiempo restante.

Como es un producto recién lanzado, no se cuenta con mayores detalles y aún no hay reseñas disponibles. No obstante, si estás interesado, el producto estará disponible solo en China a partir del 1 de octubre a un precio de 1.099 yuanes, es decir, casi 700 soles. Por el momento no se sabe cuándo estará disponible en otros países.