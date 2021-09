Google Meet estrena subtítulos traducidos en tiempo real durante las videollamadas

Después de implementar el soporte oficial para mostrar transcripciones automáticas en español y otros idiomas durante las videollamadas, Google Meet ahora ha dado un nuevo paso en el terreno de la inclusividad y accesibilidad al presentar los subtítulos traducidos en vivo dentro de la plataforma.

Esta nueva herramienta ayudará a los participantes de una reunión a comunicarse mejor entre sí al obtener, en tiempo real, una traducción de la conversación en su idioma nativo. Esto podría ser especialmente útil en conferencias y programas de capacitación ofrecidos a nivel global.

A su vez, la característica resulta beneficiosa en el ámbito educativo, ya que permite mejorar la comunicación entre educadores y alumnos, así como entre los mismos estudiantes. De igual manera, abre la posibilidad de aumentar la interacción con los padres y partes interesadas de la comunidad.

Cómo activar la traducción automática de subtítulos durante las videollamadas. Créditos: Google

“Los subtítulos traducidos ayudan a que las videollamadas de Google Meet sean más globales, inclusivas y efectivas al eliminar la capacidad del idioma como una barrera para la colaboración”, resaltó el gigante tecnológico en una publicación de blog.

“Al ayudar a los usuarios a consumir el contenido en un idioma preferido, puedes contribuir a igualar el intercambio de información, el aprendizaje y la colaboración, y asegurarte de que tus reuniones sean lo más efectivas posible”, agregó.

La función de traducción de subtítulos en vivo estará disponible inicialmente en versión beta y funcionará con videollamadas realizadas en inglés que pueden ser traducidas al español, francés, portugués y alemán. No obstante, se espera que el servicio admita más idiomas en el futuro.

Actualmente, esta herramienta solo se podrá utilizar desde Google Meet para computadora en reuniones organizadas por usuarios con cuentas de Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y Teaching & Learning Upgrade.

¿Cómo activar los subtítulos traducidos en Google Meet?

Para acceder a esta característica, primero es necesario inscribirse en el programa beta de la aplicación. El proceso de registro lo puedes realizar desde este enlace. Una vez que se haya aprobado tu participación, sigue estos pasos:

Abre Google Meet desde tu computadora o laptop. Durante una videollamada, haz clic en el ícono de tres puntos ⋮ para desplegar el menú. Dirígete a Configuración > Subtítulos. Activa la función de Subtítulos y configura el idioma en inglés.

Después de habilitar esta opción, regresa a la ventana de la videollamada, en donde aparecerá un nuevo ícono de engranaje dentro del panel de transcripciones automáticas. Al seleccionarlo, podrás elegir uno de los cuatro idiomas disponibles para obtener una traducción en vivo.