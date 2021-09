WhatsApp: ¿cuál es el verdadero significado de los emojis de los tres monos?

WhatsApp admite el uso de emoticones, stickers y GIFs al momento de chatear en conversaciones grupales y personales. Esta clase de expresiones son enviadas entre los usuarios desde hace mucho tiempo y se han ido consolidando con el pasar de los años en las distintas plataformas de mensajería. Hoy en día, como si hubiesen llegado a un acuerdo, una gran cantidad de personas está mandando los populares emojis de los tres monos.

Este conjunto de emoticonos presentes en WhatsApp está conformado por el emoji del mono que se tapa la boca, el que se tapa los ojos y el que se tapa los oídos para expresar que sienten vergüenza, que no están preparados para escuchar o no quieren decir algo. Sin embargo, este no es su verdadero significado.

Originalmente, la historia de los tres monos se inspira en el proverbio chino “no ver el mal”, “no hablar del mal” y “no oír el mal”, una filosofía que promovía la moral y las buenas acciones, y que con el tiempo fue adquiriendo otras connotaciones que aplaudían la tiranía y dictadura; es decir, “no deben ver, oír u opinar ante el Estado”.

WhatsApp: conoce el singular significado del emoji del monito tapándose la boca

Sin embargo, en Japón, sus nombres son Mizaru (no ver), Iwazaru (no hablar) y Kikazaru (no oír), y son conocidos como los “tres monos sabios” o “tres monos místicos” dentro de esa cultura.

La historia de estos tres monos fue representada en figuras de madera por el escultor Hidari jingoro (1594 - 1634). Estas estatuillas fueron encontradas en los templos sagrados del santuario Toshogu, ubicada en Nikko, al norte de Tokio, Japón.

La creación de los “tres monos sabios” fue dedicada al antiguo gobernante shogun Tokuwaga Leyasu, fundador y primer shogun del shogunato Tokugawa en Japón desde 1603. Esta etapa de la historia japonesa también es conocida como el Periodo Ero y perduró 250 años.

Si bien ambas connotaciones perduran en la actualidad, los usuarios de WhatsApp se han encargado de añadirle otros significados, como por ejemplo hacer referencia a la canción de Shakira “Ciega, sordomuda”.

Significado del emoji del mono que se tapa los ojos

Si alguno de tus contactos te envió el emoji del mono que se tapa los ojos, quiere decir que siente vergüenza de lo que escribió, ya sea porque se sintió cursi al expresarlo o porque dijo algo que no debías enterarte.

¿Qué significa el emoji del mono que se tapa las orejas?

El emoji del mono que se tapa las orejas significa que esa persona no está preparada para escuchar lo que quieres decirle.

¿Cuál es el significado del emoji del mono que se tapa la boca?

El emoji del mono que se tapa la boca se utiliza cuando no quieres contar alguna infidencia a esa amigo o conocido.