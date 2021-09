¿Por qué no deberías compartir la contraseña de tu cuenta de Netflix?

Las contraseñas que usamos por lo general son privadas y no las compartimos con nadie. Sin embargo, esto no ocurre cuando se trata de nuestras cuentas en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras. Un reciente estudio realizado por la compañía de seguridad en internet ESET, afirma que compartir los accesos a estos servicios se ha convertido en una práctica habitual. Además, indica que podría significar un gran riesgo para la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con el estudio en el que participaron 2.700 personas, al menos seis de cada 10 usuarios compartieron sus contraseñas con un amigo o un familiar. Asimismo, alrededor del 30% de titulares intercambió su cuenta con dos o más personas.

La investigación también establece que un 30,7% de usuarios escribieron directamente la contraseña con la persona elegida para compartir la cuenta. No obstante, también reveló que uno de cada cinco personas dicen la clave en voz alta, mientras un 7,5% han compartido la información por mensaje de texto o correo electrónico.

Al respecto, la compañía de seguridad señala que esta ligereza de compartir las claves abre la posibilidad de que la información llegue a alguien más. Este problema resulta más peligroso si las mismas credenciales son usadas en otros servicios como correos electrónicos e incluso en cuentas bancarias. Por tanto, la exposición de estos datos los hace vulnerables a los ataques de los ciberdelincuentes.

Ante ello, los expertos de ESET recomiendan el uso de un administrador de contraseñas para no tener que repetir una misma clave para todos los servicios. Además, revelaron que solo el 26% de las personas que participaron en el estudio usan esta herramienta.