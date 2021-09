Google Chrome: estas son las seis mejores herramientas para estudiantes

En la actualidad existe una variedad increíble de herramientas, páginas y aplicaciones en la web que te permiten organizarte y realizar tus labores académicas de una manera más rápida, práctica y eficaz. Google Chrome, por ejemplo, ofrece una serie de extensiones que puedes agregar al navegador para que llevar a cabo tus trabajos académicos te lleve menos tiempo y seas capaz de retener más información de forma sencilla.

Aquí te hacemos un listado de las seis herramientas más efectivas, según el sitio web especializado College Degree 360, que aportarán a optimizar tu experiencia educativa.

LanguageTool

LanguageTool es un corrector ortográfico capaz de corregir toda clase de errores: ortográficos, gramaticales y de estilo. Adicionalmente, las funciones de esta extensión de Google Chrome están disponibles en 25 idiomas y funciona en las ‘textareas’ de la mayoría de webs que visites. Úsalo para presentar los mejores ensayos y trabajos académicos con la menor cantidad de errores posible.

Corrige todos tus errores y manda la mejor versión de tus trabajos con esta herramienta. Foto: LanguageTool

Cite this for me: web citer

Cite this for me: web citer es considerada como una de las mejores herramientas para insertar referencias bibliográficas web que encontrarás. Te permite aplicar las normas de estilo de referencia bibliográfica más populares, como la APA, MLA, Chicago y Harvard a la información que encuentres mientras navegas por internet.

Es realmente sencillo utilizarla. Solo deberás hacer click en su ícono luego de instalarla en Google Chrome para que genere automáticamente una referencia lista para copiar y pegar.

Si necesitas citar tus fuentes académicas online, esta extensión es para ti. Foto: Cite This For Me: Web Citer

StayFocusd

StayFocusd tiene como objetivo principal “aumentar tu productividad limitando el tiempo que puedes pasar en sitios web que hacen perder el tiempo”, según lo indica en su página oficial en Google Extensions. Te permitirá establecer el tiempo máximo que podrás dedicarle diariamente a ciertas páginas, qué días de la semana estará activa esta limitación, a qué hora se reseteará el contador de tiempo, y muchas opciones más.

Con esta herramienta, no tendrás excusa para distraerte. Foto: StayFocusd

Noisli

El nombre de Noisli es un juego de palabras con la palabra noise en inglés, es decir, ruido. En ese sentido, esta extensión se enfoca en uno de los componentes que más distracción genera a través de un listado de sonidos relajantes para tener de fondo mientras estudias, lees un artículo académico o te concentras en tu tesis. Además de eso, también da la opción de poner un temporizador que se adaptará a tus horarios de estudio.

Elimina cualquier ruido que pueda distraerte con esta extensión. Foto: Noisli

Hypothesis

Hypothesis es una aplicación online que permite realizar anotaciones y resaltar textos en una página web o en un documento PDF/EPUB. Los apuntes que hagas podrán, luego, compartirse de manera pública con usuarios de la plataforma o ser guardadas en nuestro perfil privado.

A través de esta extensión te permitirá realizar anotaciones directamente en una página web o un PDF. Foto: Hypothesis

Screencastify

Screencastify es una herramienta que, básicamente, graba tu pantalla entera o una pestaña específica de tu Google Chrome. No solo eso, sino que da la opción de acompañar la grabación con tus comentarios por micrófono, de una miniatura embebida de la imagen de nuestra webcam o, en todo caso, de texto o imágenes que añadamos al video de manera posterior. Tiene una versión gratuita con funciones limitada, y otras versión de pago más completa.

Graba toda tu pantalla e inserta tu narración en un par de pasos con esta extensión. Foto: Screencastify

Save to pocket

Save to pocket es una extensión diseñada para esos proyectos donde sea necesario catalogar el contenido encontrando online. Con Pocket, podrás almacenar todo en un solo lugar, ir etiquetándolo según el tema y leerlo más tarde.