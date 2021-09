Facebook: ¿cómo saber si uno de tus amigos te bloqueó en la red social?

Redes sociales como Facebook te permiten estar en contacto a la distancia con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo/estudios, entre otros contactos. Esta plataforma ofrece una gran variedad de funciones para comunicarte con ellos, ya sea por mensajes de texto, llamadas, videollamadas y hasta publicaciones. Sin embargo, la única vez que no puedes acceder a estas opciones es cuando te han bloqueado.

Así como sucede en la vida real, cuando de un día para otro no sentimos la necesidad de conversar con esa persona y simplemente evitamos comunicarnos, en Facebook también es posible hacerlo mediante el bloqueo, herramienta que no solo sirve para impedir que usuarios malintencionados accedan a tu perfil o te envíen un mensaje, sino que también es útil para marcar distancia, por el tiempo que sea necesario.

Si bien esta característica está disponible para todos los usuarios, ya sean dispositivos móviles iOS y Android, computadoras o tablets, la plataforma en cuestión no te envía una notificación de que alguien te bloqueó. Si te encuentras en esta situación, te contamos cuáles son los métodos para descubrirlo. Lo mejor es que no necesitarás instalar apps extrañas en tu smartphone.

¿Cómo saber si alguien me bloqueó en Facebook?

Actualmente, existen varios trucos que te pueden confirmar si un conocido evita que lo contactes. Todo se centrará en si esa persona aparece o no. Para ello, lo primero que debes hacer es verificar si este usuario sigue apareciendo o no en tu lista de amigos.

Revisa tu lista de amigos

Si la persona está en tu lista de amigos, es lógico que no te ha bloqueado de Facebook. Pero si no puedes ver algunas de sus publicaciones, es posible que haya restringido su perfil a solo un círculo más cercano o configurado sus publicaciones para que se muestren a todos menos a ti. Si quieres cerciorarte, te recomendamos seguir estos pasos:

Ingresa a tu perfil de Facebook desde la computadora o smartphone

Dirígete a la opción amigos debajo de la foto de portada

Se desplegará una lista con todos tus amigos y se mostrará un buscador

En ese buscador escribe el nombre de la persona que posiblemente te ha bloqueado.

Si no encuentras a este usuario en tu lista de amigos de Facebook, es posible que haya cambiado su nombre de perfil. Entonces, te recomendamos buscarlo a través de algún amigo que tengas en común.

Otra manera de saber si alguien te bloqueó de Facebook es mediante el buscador principal de la red social. Cuando lo encuentres, en la parte superior derecha de su perfil podrás tocar en ver amistad donde se mostrará la fecha desde la que son amigos o los amigos en común que tienen.

Esta herramienta te ayudará a salir de dudas, ya que si ese contacto te bloqueó ni siquiera aparecerá su perfil cuando uses el buscador de la red social. También existe otro motivo por el cual no puedes contactarlo en la plataforma.

Su perfil desapareció

Hay veces en la que queremos paz mental y decidimos cerrar nuestras redes sociales. A través de esta funcionalidad, Facebook nos da la potestad de eliminar o desactivar nuestra cuenta y por eso tu amigo no aparece en tu lista de amigos, sin necesidad de bloquearte.

Para verificar si tu amigo eliminó o desactivó su cuenta, puedes pedirle a un contacto en común que lo busque en la red social y compruebe si le aparece la opción de enviarle una petición de amistad o no. Otra manera de hacerlo es cerrando tu sesión, vayas a la búsqueda del servicio y escribas su nombre.

Es probable que al no estar conectado a Facebook, el mismo servicio no te deje acceder a todos los datos de ese perfil, pero sí te aparecerá información básica sobre esa cuenta, como el nombre, foto principal o hasta la cabecera. Si te aparece todo esto, tal vez la persona no desactivó su cuenta, sino que te bloqueó.