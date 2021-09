¿Por qué no es recomendable esperar a que el teléfono tenga 5% de batería para cargarlo?

Si tienes la costumbre de esperar que tu smartphone tenga menos del 5% de batería para comenzar a cargarlo, te sorprenderás al saber que estás cometiendo un error muy común, ya que, con el pasar del tiempo, terminarás por perjudicar la autonomía de tu teléfono inteligente, no importa si es un Android o iPhone. ¿Cómo afecta esta mala práctica? Aquí te lo vamos a contar.

Según detalla Pro Android, un portal especializado en tecnología, las baterías de iones de litio que están presentes en la mayoría de celulares, tablets y laptops tienen unas celdas con cierto grado de estrés. Cuando dejamos que la energía del componente se agote demasiado y que esté entre el 10% y 5% es cuando se produce un mayor grado de estrés para las celdas.

De acuerdo a la publicación, repetir esta mala práctica todos los días provocará que la batería de tu smartphone se degrade con más facilidad, también que se caliente mucho o que, en el peor de los casos, sea más susceptible de hincharse con los golpes. Los expertos recomiendan —en caso tu celular utilice una batería de iones de litio— cargarlo cuando está entre el 15% y 20%.

Vale resaltar que tu teléfono inteligente no sufrirá ninguna pérdida de autonomía porque un día agostaste su batería por completo. Este problema surge cuando esa acción es repetitiva y por un buen periodo de tiempo. Recuerda que esta práctica no solo afecta tu celular, también puede perjudicar tu laptop, tablet, entre otros dispositivos electrónicos que tengas.

Asimismo, los especialistas recomiendan no guardar un teléfono con la batería agotada y dejarlo sin cargar por meses, lo aconsejable es que regularmente lo conectes a la corriente, aunque no lo vayas a utilizar. “Pese a que el equipo esté apagado, el estrés de la batería agotada es el mismo, por lo que tendrá un estrés constante que no cesa hasta que no la recargues”, indican.