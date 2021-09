Facebook: ¿dónde está el registro con todos los likes que di en la red social?

Desde hace mucho que Facebook se ha concentrado más en las interacciones sociales de nuestros contactos directos; sin embargo, eso no quiere decir que la gente haya dejado de utilizarlo para compartir todo tipo de contenido interesante. Los grupos con intereses diversos y su prevalencia son evidencia. Es por ello que muchas personas optan por utilizar los likes o ‘me gusta’ para guardar rápidamente un post de su interés.

Aunque esto suene contraproducente, existen razones para optar por el like antes de otras opciones que la plataforma ya brinda. En resumen, se trata de una acción mucho más rápida que permite guardar cada publicación, pues solo basta con un clic que siempre está disponible a la vista y no necesita de desplegar otro menú interactivo.

Otra razón es que la función de guardar publicaciones en Facebook puede estar sujeta a errores, dependiendo de la conexión del teléfono o equipo en cuestión. No son pocos los que reportan que los posts a veces no aparecen en el listado de ‘guardado’, o que la opción misma no termina de cargarse cuando se desea usarla.

Para la mayoría de personas, esto no implica un problema, pues siempre pueden recurrir al like para no perder una publicación de vista nunca más. El dilema ahora es ¿cómo acceder a todas las publicaciones a las que le dí ‘me gusta’ de forma rápida? Aquí te contaremos los pasos detallados:

¿Cómo ver a qué publicaciones les di like en Facebook?

El proceso es muy sencillo, solo sigue estos pasos desde tu teléfono o tu PC:

Ve a Facebook desde cualquier dispositivo

Ve a tu perfil

Busca el menú de Ajustes / Configuración y privacidad (ícono de engranaje en PC, ícono de tres puntos en smartphone)

Busca la opción de Registro de actividad

Pulsa en Interacciones

Selecciona el menú de Me gusta y reacciones.

Listo, tras hacerlo, Facebook filtrará toda tu actividad y te mostrará las publicaciones a las que le has dado like (u otras reacciones como el ‘me encanta’, ‘me entristece’, ‘me enfada’, ‘me asombra’ o ‘me importa’) de forma cronológica. Así podrás encontrar aquella publicación a la que le diste ‘me gusta’ hace mucho tiempo.