iPhone: así puedes usar el audio espacial de Apple Music en iOS 15

El nuevo sistema operativo del famoso iPhone llega con una sorpresa para los amantes del audio envolvente: audio espacial para Apple Music. El iOS 15 vendrá con esta tecnología ya implementada en los dispositivos y será posible disfrutarla solo a través de la generación más reciente de AirPods, AirPod Pro y AirPod Max. ¿De qué trata esta modalidad particular de sonido? Aquí te explicamos a detalle qué se viene para los usuarios del smartphone de Apple.

Esta tecnología, no obstante, no es nueva. De hecho, se estrenó hace un año para contenidos específicos almacenados en iTunes. Funcionó, en particular, para series y películas que se fueron actualizando para dar soporte al efecto especial.

Técnicamente, el audio espacial genera un seguimiento de los movimientos de nuestra cabeza mientras estamos escuchando música o viendo una película. Tal y como lo explica el medio Smart Life, con esta modalidad, el sonido se mueve con nosotros y siempre tenemos la sensación de que nos rodea, y que su punto de origen siempre se mueve al mismo tiempo que nosotros.

De acuerdo a lo explicado por Apple, esto vendrá incorporado ya no solo a ciertos elementos multimedia, sino en toda la interfaz. “Como se insinuó en la WWDC en junio, los usuarios de iOS 15 y iPadOS 15 ahora tienen seguimiento dinámico de cabeza para audio espacial en Apple Music. Mientras esté usando AirPods Pro o AirPods Max, los instrumentos y las voces tendrán una presencia virtual fija en un lugar. Gire la cabeza y esa guitarra o voz se moverá en consecuencia”, se lee en el sitio oficial de la compañía.