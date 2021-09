Galaxy Z Flip 3: lo bueno y lo malo del nuevo teléfono plegable de Samsung

Samsung sigue apostando por los smartphones diferentes. Recientemente, la compañía surcoreana presentó el Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3, dos teléfonos de gama premium que poseen una pantalla plegable. Aunque esta característica es su principal atractivo, estos equipos también destacan por tener conectividad 5G, resistencia al agua, un buen sistema de cámaras, entre otras especificaciones técnicas.

Gracias a Samsung Perú hemos tenido la oportunidad de testear el Galaxy Z Flip 3 por algunas semanas. En esta review detallaremos sus principales funciones, así como los puntos positivos y negativos que hemos podido descubrir durante nuestra experiencia. Vale resaltar que el dispositivo ya se encuentra disponible en nuestro país y lo puedes encontrar en varios colores como negro, crema, lavanda, etc.

Presentación y diseño

Las comparaciones son odiosas, pero en este caso creo que son necesarias. A diferencia de su antecesor que venía con varios accesorios, el Samsung Galaxy Z Flip 3 no trae cargador, tampoco incluye audífonos AKG o la funda especial, lo único que encontramos en su caja (que tiene un diseño minimalista, pero elegante) es un cable USB tipo C, una llave para la bandeja nano SIM y una guía de usuario.

Cuando está desplegado, el Galaxy Z Flip 3 parecerá un celular tradicional; sin embargo, gracias a su bisagra podrás doblar la pantalla a la mitad (como los recordados teléfonos sapito). También es posible colocarlo en forma de “L”; es decir, formar un ángulo de 90 grados (o mayor), una opción muy útil para las videollamadas o para grabarte a ti mismo en caso no cuentes con algún trípode.

La bisagra es bastante resistente, por lo que no podremos doblarlo por accidente. Foto: Juan José López / La República

La bisagra del smartphone es bastante resistente, ya que necesitarás aplicar un poco de fuerza para plegarlo, lo que descarta que se doble por accidente. Cuando está en modo compacto, el equipo no queda inservible, debido a que cuenta con una pequeña pantalla de 1,9 pulgadas que nos permite ver información importante como la hora, fecha, nivel de batería, notificaciones, entre otros.

Si estás escuchando Spotify, puedes pausar o avanzar las canciones usando la minipantalla. Foto: Juan José López / La República

La mini pantalla te muestra información importante del celular. Foto: Juan José López / La República

Aunque el equipo es bastante delgado, lo que permite manejarlo con una sola mano, siento que es demasiado largo. Esto provoca que el botón de volumen (ubicado encima del sensor de huellas lateral) quede demasiado arriba; sin embargo, te llegas a acostumbrar luego de unos días. Lo que sí me sorprendió es que el celular no admita el uso de tarjetas microSD para ampliar su almacenamiento.

Pantalla

El Galaxy Z Flip 3 de Samsung tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ (2.640 x 1.080 píxeles) y una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz, lo que garantiza que las animaciones y el desplazamiento sean más fluidos. Es bueno resaltar que podemos cambiar esta frecuencia de actualización a 60 Hz con el objetivo de prolongar la duración de la batería.

Debido a que la pantalla puede doblarse a la mitad, en la parte central tenemos una diminuta hendidura. Aunque parezca invisible, queda en evidencia cuando pasas tu dedo sobre ella. Dependerá de ti acostumbrarte a esta sensación, en mi caso no tuve problemas, ya que en cuestión de días pasé por alto su existencia, aunque puede haber personas a las que si les resulte molesto ese pliegue.

Para sacarle el jugo a la pantalla es necesario instalar plataformas que brinden contenido multimedia en alta resolución como Netflix, Disney+ y Amazon Prive Video. El resultado me dejó muy satisfecho, ya que ofrece colores vivos y un brillo automático que se adapta al lugar en el que estás. Por ejemplo, si te encuentras en exteriores, aumentará para que no tengas problemas de visualización.

El modo flex es compatible con YouTube. Foto: Juan José López / La República

Una de las fortalezas del Galaxy Z Flip 3 es su modo flex que es compatible con algunas aplicaciones. Para activarlo, basta con doblar ligeramente el teléfono hasta que forme un ángulo obtuso o recto. Si eliges YouTube, por ejemplo, verás que la pantalla se divide en dos, en la parte superior saldrá el video, mientras que en la inferior verás los comentarios y otro contenido relacionado.

Al igual que otros equipos creados por Samsung, este equipo plegable cuenta con un panel edge ubicado al lado derecho de la pantalla (al costado de los botones de volumen y encendido). Esta herramienta permite tener un acceso directo a las aplicaciones recientemente utilizadas, aunque puedes personalizarlo para que te muestre tus programas preferidos, los cuáles podrás activar en segundos.

Grosor del Galaxy Z Flip 3 mientras está plegado. Foto: Juan José López / La República

Seguridad

Como lo mencionamos anteriormente, el Galaxy Z Flip 3 posee un sensor de huellas digitales en el lateral derecho. Considero que su ubicación es un gran acierto, ya que no está tan arriba como los botones de volumen. También resaltar que funciona correctamente en la mayoría de ocasiones, solo experimente pequeñas fallas de reconocimiento cuando estaba con las manos mojadas.

El smartphone cuenta además con reconocimiento facial, una opción que solo se activará si tienes los ojos abiertos. De esta manera, se evita que alguien desbloquee el teléfono mientras estás durmiendo. Este Face ID funciona no solo de día o en ambientes con buena iluminación, también cuando te encuentras en lugares completamente oscuros.

Finalmente, el nuevo plegable de Samsung también posee una función llamada Smart Look o desbloqueo inteligente que desbloquea el celular de forma automática, solo si se encuentra cerca de un dispositivo de confianza que puede ser un smartwatch, smartband, altavoz inteligente, entre otros.

Rendimiento y batería

Gracias a su potente procesador Qualcomm Snapdragon 888 y sus 8GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, el Galaxy Z Flip 3 tiene un rendimiento óptimo que te permitirá utilizar aplicaciones populares (Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, etc.) sin experimentar ningún problema, incluso podrás utilizarlas de forma simultánea y no experimentarás ningún tipo de ‘lag’.

En lo que respecta a los videojuegos, probé varios títulos de moda como Free Fire, Pokémon GO, Contra Returns, Among Us, entre otros, y ninguno provocó fallas en el rendimiento. Me gustaría precisar que, gracias al modo flex, pude transformar el Galaxy Z Flip 3 en una Nintendo DS, esto gracias a que la app DraStic (emulador de esa consola) es compatible con esa característica.

Aunque el teléfono posee un rendimiento excelente, su autonomía no es la mejor. La batería de 3.300 mAh dura demasiado poco (seis horas aproximadamente). Si bien el equipo es compatible con carga rápida, no la pudimos poner a prueba, ya que viene sin cargador, solo trae un cable tipo C (por ambos lados). Es decir, tendrás que comprar un cargador fast charge o utilizar uno viejo.

Fotografía

En lo que respecta a las fotografías, el Samsung Galaxy Z Flip 3 viene con una doble cámara trasera compuesta por un lente principal de 12 MP (10x de zoom digital) y un ultra gran angular, también de 12 MP. Este último sensor permite hacer tomas más amplias, por lo que es ideal para inmortalizar paisajes o hacer tomas grupales en espacios reducidos. La cámara frontal, por su parte, es de 10 MP.

Las imágenes sacadas con el teléfono plegable tienen una calidad aceptable, aunque es bueno precisar que la cámara dual es prácticamente la misma que el modelo anterior, hubiera sido genial que añadieran otro lente. Entre las opciones más interesantes tenemos cámara rápida, cámara lenta, súper lenta, modo noche, panorámica, profesional y el modo retrato para las fotos con efecto bokeh.

Con el modo flex podrás grabarte o tomarte una fotografía tú solo, sin la necesidad de trípode. También es útil para las videollamadas. Foto: Juan José López / La República

La mini pantalla del teléfono (Super AMOLED de 1,9 pulgadas) no solo sirve para ver las notificaciones, también puedes utilizarla para tomarte selfies o grabar videos, mientras mantienes el teléfono plegado. De esta forma, conseguirás imágenes de más calidad, ya que estarás usando la doble cámara principal del equipo y no con la cámara frontal.

La mini pantalla del Galaxy Z Flip 3 te permite tomarte selfies con la doble cámara principal. Foto: Juan José López / La República

Finalmente, resaltar que este celular desarrollado por Samsung viene con una herramienta llamada Zona AR que sirve para crear un avatar de ti mismo usando tu cara como referencia. Si no te gusta el resultado, podrás personalizarlo a tu gusto; es decir, podrás cambiarle el peinado, ponerle barba, bigote, modificarle el color de los ojos, también podrás darle alguna vestimenta, etc.

Video recomendado