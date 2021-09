¿Cómo transmitir un video de Facebook desde tu teléfono Android o iPhone a un Smart TV?

La aplicación de Facebook para dispositivos móviles, sean Android o iPhone, cuenta con opciones interesantes. Una de las más útiles permite que los usuarios puedan transmitir un video desde su smartphone a un televisor inteligente, sin importar la marca del dispositivo, solo debes asegurarte que tenga conexión a internet. ¿Quieres aprender este truco? Aquí te lo enseñamos.

En su blog oficial, Facebook detalló los requisitos que debes cumplir para realizar esta acción. El Smart TV, por ejemplo, tiene que estar conectado a la misma red Wi-Fi del teléfono; es decir, no funcionará si estás utilizando tus datos. En caso el televisor sea antiguo y no tenga conexión a internet, puedes conectarlo a un dispositivo con Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV, etc.

Si cumples con los requisitos, deberás seguir estos sencillos pasos:

1. Abre la aplicación de Facebook en tu dispositivo móvil y busca el video que quieres transmitir en el televisor

2. Pulsa el video para que se abra el reproductor y todas sus opciones

3. En la parte superior derecha, aparecerá el ícono para transmitir. Tienes que pulsarlo y elegir tu televisor

4. En la pantalla de tu Smart TV saldrá un mensaje que te pedirá confirmar la transmisión.

Eso sería todo. Ten en cuenta que algunos televisores inteligentes pueden no ser compatibles con el streaming de videos desde un smartphone. En estos casos, lo ideal es descargar la aplicación Facebook Watch en tu Smart TV.

Vale precisar que algunos celulares cuentan con una herramienta que permite transmitir con facilidad lo que estás viendo en la pantalla, no solo de Facebook, también de otras apps. Solo busca la opción Transmitir o proyección inalámbrica.

