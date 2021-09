El uso de emojis o expresiones conformadas por letras como el xD se ha popularizado en Whatsapp y otras redes sociales. Son millones de personas las que utilizan estos recursos al momento de comunicarse con alguien, ya que les permite contar de manera fugaz cómo se sienten en ese momento que están chateando. Uno de los emoticones más utilizados en las plataformas digitales es el famoso ‘zzz’ cuya interpretación parece confundir a muchos.

WhatsApp ofrece un catálogo de 500 emojis, entre los que destacan las caritas amarillas, banderas de países, objetos de uso cotidiano, frutas, verduras, animales, profesiones, entre otros símbolos.

En el caso del emoji ‘zzz’, también conocido como las tres z, se trata de una expresión que no es ajena a nosotros, ya que la hemos visto incluso antes de que existiera el servicio de mensajería instantánea propiedad de Facebook.

Recordemos que fue recién en 2010 cuando Unicode 6.0 aprobó la integración el emoticón ‘zzz’ en la app mencionada con el nombre de “símbolo durmiente”, y fue agregado a Emoji 1.0 en 2015.

De acuerdo a Emojipedia, web que se encarga de explicar qué es lo que intenta decir cada emoji aprobado por Unicode, este representa el roncar, soñar o cualquier estado relacionado directamente con la acción de dormir.

Sin embargo, aquel no sería el único significado del ‘zzz’, ya que en redes sociales se utiliza con la intención de señalar que algo o alguien es aburrido, connotación que también es adoptada por los usuarios de WhatsApp.

¿Cuando hay que usar el emoji ‘zzz’ en WhatsApp?

El emoji de las tres z se puede utilizar en cualquier momento. Puedes estar chateando con alguien a altas horas de la madrugada y con tan solo enviar este emoticón, la otra persona sabrá que ya quieres ir a dormir.

Otro buen momento para usar el ‘zzz’ es cuando estás por tomar una siesta en la tarde. Puedes crear una story o estado utilizando este símbolo para avisar que no responderás sus mensajes porque estás durmiendo.

Por otro lado, si viste una película y quieres expresar que esta te aburrió, la mejor forma de contarlo es mencionando el nombre del filme, como por ejemplo The new mutants y en lugar de la ‘s’ colocar tres z, de tal manera que quedará así: The new muntanzzz.

Además, el emoji ‘zzz’ también puede ir acompañado de otros emoticones para armar hacer representaciones de nombres de películas, estados de ánimo y acciones, tal como lo puedes ver en la imagen de abajo.

Cómo combinar el 'zzz' con otros emojis para expresar una acción o armar frases. Foto: Emojis.Wiki

