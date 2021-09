WhatsApp: la función multidispositivo ya está disponible para iPhone

La función multidispositivo de WhatsApp está disponible para los usuarios con un teléfono inteligente iPhone y, finalmente, estos podrán utilizar la app de mensajería instantánea en varios dispositivos sin necesidad de que el móvil principal esté correctamente conectado a Internet. Como recordamos, esta herramienta ha sido bastante anticipada, ya que estuvo en período de prueba en la versión beta y numerosos internautas no podían esperar a ponerla en práctica. Hoy, no obstante, ya no será necesario convertir una cuenta original a una cuenta de testeo para disfrutar de la útil y esperada actualización.

Hasta donde se conoce, la modalidad multidispositivo que WhatsApp añadió solo permite conectar una cuenta en WhatsApp Desktop para Mac o WhatsApp Web para Windows. No obstante, se espera que, eventualmente, las opciones sean tan variadas como en su período de prueba en WhatsApp Beta, en el que se podían conectar hasta cuatro dispositivos simultáneamente.

Cabe destacar que esta función sí tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, actualmente, no permite la conexión desde un segundo iPhone. Además, si bien los usuarios con teléfonos iOS ya pueden utilizarla, la herramienta no está disponible para los iPads debido a la carencia de una app nativa de WhatsApp. Según lo informado por Xataca, esto podría cambiar a finales del 2021.

Cómo usar la función multidispositivo de WhatsApp

Si quieres disfrutar inmediatamente del nuevo modo multidispositivo, primero deberás ingresar a WhatsApp Desktop o WhatsApp Web y conectarte de manera regular. Es decir, escanea el código QR de la pantalla y, luego, confirma la acción a través del Face ID o Touch ID de tu smartphone iOS. Una vez que ya se haya efectuado la conexión, podrás disfrutar de la versión web incluso si apagas tu iPhone.

Para desactivarla, solo tienes que dirigirte a la pestaña de Dispositivos vinculados y presionar en la sesión que hayas iniciado en tu ordenador o PC. La cuenta será desvinculada, pero los mensajes que se hayan enviado quedarán guardados.

La función multidispositivo es posible debido a una nueva arquitectura de la interfaz de WhatsApp que permite enviar los mensajes desde un dispositivo secundario con la misma prioridad del equipo principal, algo imposible en años anteriores, ya que todo dependía del teléfono inteligente principal para enviar cualquier contenido.

