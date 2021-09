WhatsApp: ¿cómo salirte de un chat grupal sin que los miembros se enteren?

WhatsApp puede ser un gran aliado cuando quieres organizar alguna reunión de trabajo o estudio, así como una salida entre amigos, ya que puedes conversar con todos ellos a través de chats grupales. Sin embargo, hay ocasiones en los que estos espacios se tornan molestos por la cantidad de mensajes que se comparten, como emojis, stickers, fotos y videos. Por ello, en esta nota te contaremos cómo usar ciertos trucos para salir sin que nadie lo note.

Pese a que millones de usuarios utilizan la app de mensajería instantánea en dispositivos móviles iOS y Android, son muy pocos los que conocen determinados trucos para acceder a las funciones más útiles de WhatsApp.

¿Cómo abandonar un chat grupal de WhatsApp sin que nadie lo note?

Si te quieres ir de ese chat grupal porque ya no soportas el contenido que los otros miembros comparten, pero tampoco quieres que dichos contactos no sepan que te fuiste, te contamos que la app cuenta con dos funciones fáciles, por lo que no necesitarás descargar e instalar aplicaciones extras en tu smartphone.

Silenciar notificaciones

Se trata de una de las herramientas más útiles de WhatsApp. Si bien no abandonarás el grupo, lo que hará es que no te aparezcan las notificaciones de mensajes que se comparten en ese espacio, y ellos jamás lo notarán.

Silenciar las notificaciones es muy sencillo, solo debes ingresar al chat grupal que quieres dejar de leer y desplegar el menú de ajustes que está en la parte superior derecha de la pantalla y elegir la opción info del grupo.

Posteriormente, pulsa donde dice silenciar notificaciones y seleccionar siempre. Regresa a la pestaña anterior y abre el menú de notificaciones personalizadas, para activarlas. En este apartado, busca los botones notificaciones y alertas o usar notificaciones de alta prioridad, y desactiva las que están activadas.

Archivar el grupo de WhatsApp

Otra forma de salirte de un grupo de WhatsApp sin que nadie lo note es archivando el chat, ya que la conversación desaparecerá del menú principal de la plataforma. ¿Quieres hacerlo? Sigue estos pasos

Ingresa a la pantalla de inicio de WhatsApp y pulsa sobre la conversación grupal que quieres archivar

Se habilitará un menú en la parte superior de la pantalla, selecciona la opción archivar chat

Al elegir esta opción, el chat grupal desaparecerá de la pantalla de inicio automáticamente.

Recuerda que activar cualquiera de estas dos opciones hará que no recibas las notificaciones del grupo elegido, ni mucho menos verás los chats. Esta es una buena forma de abandonar dichos espacios sin que nadie lo note, y así evitarás dar explicaciones.