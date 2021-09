Samsung Galaxy Tab S8: filtran fecha de lanzamiento y especificaciones de las nuevas tablets

Samsung no tendría planes de lanzar la nueva gama Galaxy Tab S8 este año. Una reciente filtración postula la tesis de que la tecnológica surcoreana podría presentar estas tablets recién en 2022, junto a la familia de teléfonos Galaxy S22. Además, el reporte también nos brinda información valiosa respecto a las especificaciones técnicas de este dispositivo móvil.

Según detalla Global Tech Radar, el sitio web surcoreano Clien.net señaló que la gama Galaxy S22 llegará el próximo año, información que fue compartida en Twitter por el reconocido leaker FrontTron, quien agregó que en 2022 también veríamos las nuevas tablets.

Aunque no hay una fecha de lanzamiento exacta, se sabe que el dispositivo móvil Samsung Galaxy Tab S8 Ultra llevaría en su interior el chip Exynos 2200, un procesador de gama alta fabricado por la compañía que aún no ha sido lanzado.

Por otra parte, en el caso del Galaxy Tab S8 Plus tendríamos el Snapdragon 898, chip que tampoco ha sido lanzado al mercado todavía y que según rumores, llegaría junto a algunos modelos de la familia Galaxy S22.

A su vez, el filtrador Ice Universe también publicó parte de las especificaciones técnicas de las mencionadas tablets de Samsung. Por ejemplo, el modelo Ultra ofrecería una pantalla de 14,6 pulgadas, con resolución 2960 x 1848, una batería de 11.500 mAh y carga rápida de 45W.

En adición, la Galaxy Tab S8 Plus llegaría con una pantalla de 120 Hz con tecnología OLED. No obstante, al tratarse de una filtración, es importante tomar con pinzas lo dicho por estos insiders, ya que Samsung aún no se ha pronunciado al respecto.