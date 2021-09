Facebook: ¿es posible eliminar los anuncios que aparecen en la red social?

Si bien Facebook es la red social favorita de millones de usuarios a nivel mundial, hay un aspecto que resulta molesto para muchos y es la publicidad. Este tipo de contenido no solo aparece en la sección de noticias, sino que también ha invadido espacios como las historias, Messenger y Marketplace.

Al tratarse de una plataforma de acceso gratuito, esta se sustenta por medio de anuncios. Sin embargo, es probable que te hayas preguntado si existe alguna configuración para hacer que estos desaparezcan de tu cuenta. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Se pueden eliminar los anuncios de Facebook?

A través de su página de soporte, el gigante de las redes sociales detalla que no es posible eliminar o desactivar los anuncios que aparecen en la plataforma. No obstante, los usuarios tienen la opción de ocultar aquellos que no deseen ver.

Para ocultar una publicidad en particular:

Haz clic en el ícono de tres puntos ⋯ de la esquina superior derecha del anuncio Selecciona la opción Ocultar anuncio Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Para ocultar la publicidad de un anunciante en concreto:

Pulsa el ícono de tres puntos ⋯ de la esquina superior derecha del anuncio Elige la opción ¿Por qué veo este anuncio? Junto a Ocultar todos los anuncios de este anunciante, haz clic en Ocultar.

A partir de ese momento, en ambos casos, el contenido seleccionado dejará de aparecer en tu cuenta. En su lugar, Facebook te mostrará publicidad más acorde a tus intereses. Adicionalmente, puedes modificar tus preferencias de anuncios a través del menú de configuración de la app.

Ingresa a la plataforma de Facebook e inicia sesión en tu cuenta Pulsa el botón de flecha hacia abajo▾ de la parte superior derecha de la pantalla Dirígete a Configuración y privacidad y, después, a Configuración Ve al panel de la columna izquierda y haz clic en la pestaña Anuncios.

En ese apartado podrás encontrar las empresas cuya publicidad viste con mayor frecuencia recientemente. Asimismo, podrás elegir ver menos anuncios sobre ciertos temas y seleccionar si quieres que Facebook te muestre anuncios personalizados según los datos sobre tu actividad en internet.