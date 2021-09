WhatsApp es uno de los aplicativos de mensajería instantánea más conocidos del mundo. Características como su interfaz, sus funciones y sus beneficios lo convierten en un aliado confiable para la comunicación del día a día. Asimismo, algo que dinamiza las conversaciones rutinarias son sus más de tres mil emojis. Los pequeños íconos fueron diseñados para situaciones específicas, aunque raras veces esto se cumple en la realidad. Lo cierto es que cada emoticón tiene un objetivo específico, además de tener inspiraciones interesantes.

El emoji de color rojo, por ejemplo, es uno de esos con un origen muy interesante. Para los conocedores de cómics o los fans del anime y los mangas, seguramente no resulta tan extraño. No obstante, si no estás familiarizado, quizás se te haga un poco complicado entender cómo utilizarlo. Aquí te contamos exactamente qué quiere decir y cómo incorporarlo a tus charlas por WhatsApp.

¿Qué significa el emoji rojo de WhatsApp?

El símbolo fue incorporado a WhatsApp en 2010 y, oficialmente, está nombrado como “símbolo de ira”. En efecto, representa el sentimiento de furia, enojo, en todos sus niveles.

Antes de ser un emoticón en tu smartphone, esta peculiar combinación de líneas curvadas de color rojo intenso era muy popular en los cómics, animes y mangas. Aparecían en la frente de los personajes cuando estos se sentían particularmente enojados y tiene implicaciones humorísticas. Es decir, cuando estaban en las escenas, significaba que la furia que sentían los protagonistas no debía tomarse en serio, ya que era más bien un factor de comedia.

También se lo puede ver en las historietas junto a palabras como Bam o Pow para demostrar la acción de golpes. Por ejemplo, en una pelea donde un personaje está golpeando a otro, se podrá encontrar una de las variaciones de este ícono.

En redes sociales y plataformas como WhatsApp, los usuarios lo emplean exactamente así: para indicar que un mensaje les ha hecho enojar. También suele ser tomado más como una broma que como una indicación seria de la furia hacia algo. Ten esto en cuenta cuando lo emplees.

Otros de sus nombres en aplicaciones como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter son Signo de ira, Vein Pop o Explosión de una vena. Su nombre clásico es Símbolo de ira.

Video recomendado