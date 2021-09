Instagram: ¿cómo ocultar el círculo verde para que tus contactos no sepan que estás en línea?

¿Te has preguntado cómo podrías utilizar Instagram sin que todos sepan que te has conectado? Al igual que otras aplicaciones bajo la propiedad de Facebook, la red social tiene un indicador clave de la conectividad. A pesar de que no es exactamente un En Línea como WhatsApp, la función es la misma: hacerle saber a tus seguidores que estás en la app y estás disponible. No obstante, esto puede resultar molesto e, incluso, te podría hacer sentir observado. ¿Tiene solución? Sí, y aquí te explicamos paso a paso cómo ocultar este ícono sin tener que descargarte aplicaciones extras en tu teléfono móvil.

El método a realizar es sencillo y, como primer paso, necesitarás asegurarte que tu aplicación de Instagram esté funcionando con la versión más reciente; es decir, no debe tener ninguna actualización pendiente. Puedes asegurarte de esto en tu tienda de aplicaciones Google Play Store (si tienes un Android) o la App Store (si usas un iPhone).

Instagram te da la opción de ocultar tu estado de actividad. Foto: composición/La República

¿Cómo eliminar el ícono de En línea en Instagram?

pendientes, cierra la tienda de apps y dirígete a tu cuenta de Después de buscar actualizaciones, cierra la tienda de apps y dirígete a tu cuenta de Instagram Pulsa sobre tu foto de perfil, en el cual verás un ícono muy pequeño pero llamativo con forma de círculo y de color verde intenso. Esta se ubica usualmente en la esquina inferior derecha Presiona sobre las tres rayas horizontales posicionadas en la esquina superior derecha para desplegar las opciones del menú Elige la que diga Configuración En el siguiente panel, busca la sección Privacidad y, una vez en ella, selecciona la que diga Estado de actividad Te aparecerá un botón para activar o desactivar esta función. Como en ese momento estará activada, solo tienes que apretarlo de nuevo para apagarla. ¡Listo!

Ahora podrás navegar sin interrupciones en Instagram y nadie se dará cuenta de que estás ahí. No obstante, si en algún momento te gustaría volver a activar el estado de conectividad, sigue los mismos pasos para ingresar a la sección de Estado de conectividad y préndela de vuelta.

Videos recomendados