Amazon anunció que venderá dos modelos propios de televisores llamados Amazon Fire TV 4-Series y Amazon Fire TV Omni Series, integrados con Alexa y disponibles en distintos tamaños y precios insospechados, que van desde los US$ 410 y US$ 1.100. Estos nuevos aparatos estarán disponibles a partir de octubre en Estados Unidos y podrán ser adquiridos mediante la web oficial de la empresa fundada por Jeff Bezos y la compañía Best Buy.

“Deja el control remoto a un lado y sumérgete en el entretenimiento con tan solo usar la voz”, detalló Amazon. De esta manera, la compañía potencia en comercio digital competirá con marcas ya establecidas de Japón, Corea del Sur y China.

Los televisores estarán disponibles a partir del 5 de octubre en tamaños de pantalla de 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas, con un precio de US$ 410, US$ 510, US$ 560, US$ 830 y US$ 1.100, respectivamente. Todos los modelos son 4K, tendrán pantalla LCD en lugar de OLED y admiten HDR en los formatos HDR10 y HLG (solo los dos conjuntos Omni más grandes también obtienen Dolby Vision).

Según su web, la diferencia entre los modelos Fire TV 4 y Fire TV Omni consiste en que este último podrá ser gestionado con Alexa para ordenarle mediante la voz. “Alexa, enciende la televisión”, indica el gigante del comercio digital.

Igualmente, “Fire TV Omni Series tiene un interruptor para desactivar el micrófono que los desconecta de manera electrónica. También tienes control sobre tus grabaciones de voz: puedes consultarlas, escucharlas o eliminarlas cuando quieras desde la app de Alexa”, afirma Amazon.

Estos modelos estarían llegando en octubre a Estados Unidos. Será entonces cuando se sepa si la apuesta en ese país es distinta a la que la empresa ha planteado en India. Sin duda, la llegada de estos televisores inteligentes representa una amenaza para fabricantes tradicionales que ya competían en esa gama y que también vendían en Amazon.

Video recomendado

Madre regresa a su casa a pie al olvidar que acudió a la tienda con su hijo en el carro.