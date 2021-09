Gearbest: conocida tienda china desaparece de internet debido a posible bancarrota

La página principal de la famosa tienda china de productos Gearbest lleva varios días inaccesible y sus redes sociales parecen haber sido abandonadas. Todo apunta a que la conocida marca ya no está funcionando y sus miles de usuarios se preguntan qué pasará con las compras que habían realizado días anteriores.

Al intentar acceder al sitio web usual, gearbest.com, el mensaje que aparece en pantalla es simple: URL no válida. De acuerdo a AdslZone, el link dejó de funcionar el 7 de setiembre. Además, en sus cuentas oficiales no hay asomo alguno de actividad. En Twitter, la marca no publica desde abril de 2020; en su cuenta de Facebook, la que más actualizaban, el último mensaje es del pasado 7 de julio.

Según el reporte realizado por Xataka, la página web lleva en ese estado alrededor de 10 días y representantes de Gearbest no se han pronunciado a través de sus redes sociales para avisarle a sus consumidores. Considerando que la tienda estaba en el top de la industria de compras online, junto a nombres como Aliexpress y Banggood, el silencio hacia sus usuarios resulta confuso.

Cabe mencionar que el 2021 fue un año especialmente complicado para la empresa china, ya que sus compradores se mostraban cada vez más descontentos con el servicio; los precios de los productos empezaron a subir y cada vez era más común recibir quejas acerca de devoluciones de dinero incompletas.

Los rumores acerca de la posible razón no se hicieron esperar, sobre todo aquellos que apuntaban hacia una hipotética bancarrota. En junio de este año, Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co. Ltd, matriz de Gearbest, presentó documentos ante la Corte de la provincia de Guadong, en China, para registrar su estado oficial de quiebra, lo cual solo solidificó las sospechas.

Recordemos que Gearbest se creó en 2014 y, cuatro años después, en 2018, ya se había posicionado como una de las empresas chinas más importantes en su operativa internacional. Incluso, alcanzó a compartir éxitos con otras marcas como Xiaomi, ZTE, Lenovo, JD o Shein.