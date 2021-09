iPhone 13 EN VIVO. Apple está ultimando detalles para dar inicio a su keynote California Streaming, evento en el que presentará su nueva familia de teléfonos iPhone 13. Conoce aquí los modelos, características, colores y precios de cada uno de los equipos.

El evento California Streaming se desarrollará en formato 100% digital, como sucedió en 2020 con el lanzamiento del iPhone 12. Para este año, los más reconocidos insiders aseguran que en Cupertino están preparando algunos anuncios encabezados por los cuatro modelos del iPhone 13, smartphones que podrían llegar a Perú en la última parte del año.

iPhone 13 presentación EN VIVO

La invitación ya está hecha. Hoy, martes 14 de septiembre , el mundo de la tecnología se detiene y pone todos los reflectores sobre las oficinas de la compañía fundada por Steve Jobs. El nuevo Apple Event iniciará a las 10.00 a. m. PDT (12.00 p. m. en Perú, México y Colombia).

La transmisión EN VIVO de este evento se realizará a través de la web oficial de Apple y también desde su canal en YouTube. Todo en simultáneo. A continuación, te contamos todo lo que podríamos ver durante la keynote.

¿Qué se sabe del iPhone 13?

iPhone 13 es la estrella principal. Esta nueva gama de smartphones de la compañía, ubicada en Cupertino, traerá cuatro modelos: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max, los cuales también se podrán adquirir en Perú.

Al anuncio de estos dispositivos móviles se le sumaría la presentación de iOS 15, sistema operativo que llegará preinstalado en los teléfonos mencionados y una actualización para los actuales usuarios de iPhone en el mundo.

La expectativa sobre los iPhone 13 es inmensa, ya que se trataría de la primera familia de teléfonos de Apple que ofrecen una pantalla de 120 Hz, y dejan atrás los 60Hz, la implementación de la tecnología always on display y el chipset A15, que no solo promete mejorar la autonomía del equipo, sino también su rendimiento y velocidad.

¿En qué colores llegarán los iPhone 13?

Este evento pasará a la historia. Filtraciones recientes apuntan a que podríamos ver el tan esperado iPhone 13 rosa, una nueva tonalidad que se une a la ya conocida gama de colores de los equipos de Apple; sin embargo, no sería el único ingreso.

El color rosa estará disponible, de manera exclusiva, para los modelos iPhone 13 y iPhone 13 Mini, mientras que en el caso de los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max encontraríamos los colores negro y bronce.

KTC señala que los iPhone 13 llegarán en tres nuevos colores: rosa, negro y bronce. Foto: Xataka Móvil

Precio del iPhone 13

Si bien no hay un pronunciamiento oficial por parte de la ‘Manzana’, filtradores aseguran que su precio podría ser similar al de los iPhone 12. Aquí te mostramos la lista de cuánto costarían

iPhone 13 Mini costaría 696 dólares

iPhone 13 costaría 796 dólares

iPhone 13 Pro costaría 995 dólares

iPhone 13 Pro Max 1095 dólares

No obstante, estos son solo rumores que están circulando en distintos medios, por lo que debemos esperar a la presentación de los distintos modelos de iPhone 13 en el Apple Event California Streaming.

Los otros anuncios que se pueda realizar durante la transmisión en vivo del California Streaming son los de la tercera generación de los auriculares inalámbricos, cuyo nombre sería AirPods 3 y la nueva serie de relojes Apple Watch Series 7.