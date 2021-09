WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone y teléfonos LG a partir del 1 de noviembre

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en el mundo. La aplicación está disponible en dispositivos iOS y Android; sin embargo, en tan solo unas semanas dejará de funcionar en determinados modelos de iPhone y teléfonos de LG.

El anuncio se realizó desde la página de FAQ de WhatsApp, en el que se lee que la aplicación ya no será compatible -a partir del 1 de noviembre- en aquellos smartphones que no tengan la versión 4.0.3 de Android. En el caso de los iPhone, estos no podrán utilizar el servicio si tienen instalada la versión iOS 9 o posterior.

¿Por qué ya no funcionará en estos equipos? Desde la compañía aseguran que es fundamental que el smartphone se encuentre actualizado para que sus actualizaciones y nuevas herramientas puedan funcionar correctamente.

Es por ello que a partir del próximo 1 de noviembre, los usuarios con ciertos modelos de iPhone y terminales LG ya no podrán disfrutar del servicio de WhatsApp. Revisa aquí la lista completa de smartphones compartida por TreceBits, sitio especializado en tecnología.

iOS

iPhone SE (16GB)

iPhone SE (32GB)

iPhone SE (64GB)

iPhone 6S (16GB)

iPhone 6S (32GB)

iPhone 6S (64GB)

iPhone 6S (128GB)

iPhone 6S Plus (16GB)

iPhone 6S Plus (32GB)

iPhone 6S Plus (64GB)

iPhone 6S Plus (128GB)

Android