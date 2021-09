Instagram: ¿qué sucede cuando bloqueas a alguien en la red social?

Si bien Instagram se ha vuelto la plataforma favorita de muchos para interactuar con otros usuarios, existen diversas razones por las que alguien puede desear limitar el contacto con alguna persona y tomar la decisión de bloquearla.

En ese sentido, la red social ofrece la opción de bloquear únicamente su cuenta actual o bloquear esa y todas las cuentas nuevas que pueda crear en el futuro. No obstante, ¿te has preguntado qué sucede al hacerlo? Si es así, aquí te despejamos todas las dudas.

¿Qué pasa al bloquear a un usuario en Instagram?

Además de que la persona bloqueada no tendrá la posibilidad de ver tu perfil, tus publicaciones ni tus historias, también sucederá lo siguiente:

1. Me gusta y comentarios

Después de que bloqueas a alguien en la plataforma, sus ‘me gusta’ y comentarios se eliminan automáticamente de tus fotos y videos, algo que no podrás recuperar aunque la desbloquees. Sin embargo, tus likes y respuestas en las publicaciones de esa persona sí permanecerán.

2. Menciones y etiquetas

Las personas bloqueadas no pueden mencionar tu nombre de usuario ni etiquetarte en las publicaciones. No obstante, si después de prohibir una cuenta decides cambiar tu nombre, esta no podrá etiquetarte a menos que sepa tu nuevo alias.

3. Mensajes

Al bloquear a alguien, las conversaciones que hayas tenido con esa persona permanecerán en tu bandeja de entrada, pero no podrás enviarle nuevos mensajes. Igualmente, si dicho usuario te manda alguno, no lo recibirás. Tampoco se entregará si lo desbloqueas más adelante.

Si compartes un mensaje en un grupo en el que hay una cuenta bloqueada, aparecerá un cuadro de diálogo donde se te pregunta si quieres permanecer en dicho chat o abandonarlo. Si decides quedarte, podrás ver los mensajes de la persona a la que bloqueaste.