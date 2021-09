Gmail: ¿cuáles son los tipos de archivos que están prohibidos en la plataforma?

¿Enviaste un correo por Gmail y apareció la notificación de error “el mensaje se bloqueó porque su contenido supone un potencial problema de seguridad”? Esto se debe a que el servicio prohíbe compartir con otros determinado contenido. ¿Cuáles son? Aquí te lo detallamos.

¿Por qué se bloquean los mensajes en Gmail?

A fin de proteger a los usuarios de posibles virus y software malicioso, Gmail no permite que se adjunten ciertos tipos de archivos en los correos electrónicos. Estos pueden ser:

Documentos con macros maliciosas Archivos protegidos por contraseña cuyo contenido sea otro archivo Algunos tipos de archivo, aunque estén en formato de compresión (.gz o .bz2) o se encuentren dentro de otros archivos (.zip o .tgz).

De igual manera, existen ocasiones en las que el servicio bloquea el envío de mensajes aunque no tengan ningún archivo adjunto. Eso puede suceder cuando se incluye contenido, imágenes o vínculos que podrían contener virus.

¿Qué tipos de archivos no se pueden adjuntar en Gmail?

La plataforma actualiza constantemente los tipos de archivos que no están permitidos para mantenerse al día con el software dañino y salvaguardar la cuenta de las personas. A continuación, conoce cuáles son los elementos bloqueados:

.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, .hta, .ins, .isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

Sin embargo, si en algún momento necesitas enviar un elemento con los formatos mencionados anteriormente y tienes la certeza de que es seguro, la compañía recomienda subirlo primero a Google Drive y luego mandarlo como adjunto por correo electrónico.