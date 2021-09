WhatsApp: ¿cómo publicar estados en Facebook sin instalar otras aplicaciones?

WhatsApp ha lanzado una nueva función en su versión beta. Esta permitirá a los usuarios publicar estados tanto en la misma app con en Facebook de manera simultánea y sin necesidad de añadir aplicaciones extra.

Así como lo lees. Con esta herramienta podrás actualizar a tus contactos acerca de tu día a día en ambos aplicativos y con tan solo un toque en tu pantalla. ¿Qué te parece? Más abajo te explicamos todo lo que sabemos hasta ahora.

¿Cómo publicar estados de WhatsApp en Facebook?

Como mencionamos, la feature recientemente habilitada solo está disponible para aquellos usuarios que cuenten con la versión beta de WhatsApp; es decir, la app de testeo de esta y otras herramientas interesantes.

La versión, oficialmente beta de WhatsApp 2.21.19.3, es la plataforma en donde se ponen a prueba distintas funciones que tienen una posibilidad de ser añadidas a la aplicación original. Aquí, se testean actualizaciones como la transcripción de mensajes de voz, la nueva previsualización de los audios y otras novedades.

Si tienes el beta, solo deberás dirigirte al panel de estados. Allí verás un botón ubicado debajo de la opción de “estados”. Verás que dice “compartir en la historia de Facebook”. Tan solo púlsalo y verás cómo se actualiza en tu cuenta de Facebook instantáneamente. En esta última red social, se subirá la imagen o video junto a la descripción que hayas añadido en WhatsApp.

¿Cómo descargar la versión Beta de WhatsApp?

No obstante, si no tienes aún la app de testeo de WhatsApp, no te preocupes; ya que está disponible para todo el público y la puedes añadir fácilmente a tu dispositivo móvil. Sigue estos pasos para lograrlo:

Ingresa a este enlace desde tu teléfono Android y pulsa la opción de “convertirme en verificador”

y pulsa la opción de “convertirme en verificador” Presiona en el botón de “descargarla en Google Play”

Te redirigirá a la Play Store para que descargues WhatsApp Beta

Sigue las instrucciones y ¡listo!

