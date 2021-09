WhatsApp: así podrás bloquear tus chats con una huella digital o contraseña

Aunque WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, la mayoría de usuarios desconoce todas las opciones que posee. Una de ellas, que se encuentra disponible en Android y iPhone, permite proteger tus conversaciones con una huella digital.

A diferencia de otros trucos similares, que piden instalar apps creadas por terceros, aquí solo será necesario que sigas ciertos pasos. De esta manera, tu cuenta estará protegida y ningún extraño pueda revisar tus mensajes sin permiso. ¿Qué debes hacer?

1. Primero deberás ingresar a App Store o Play Store y descargar la última versión de WhatsApp.

2. Una vez actualizada, ingresa a la aplicación de mensajería instantánea y pulsa el ícono de tres puntos (ubicado en la esquina superior derecha).

3. Se desplegará una lista de opciones. Deberás escoger ajustes.

4. Ingresa a cuenta y luego a privacidad.

5. Ahí verás la opción Bloqueo con huella dactilar que se encuentra bloqueada por defecto.

6. Actívala y elige que tan rápido quieres que se bloquee la aplicación.

Tendrás tres opciones. La primera (inmediatamente) bloquea WhatsApp apenas minimices la aplicación de mensajería, es decir, deberás colocar tu huella digital casi en todo momento, lo que puede resultar molesto.

Finalmente, “después de un minuto” o “después de 30 minutos” bloquearán la app cuando pasen 60 segundos o media hora de inactividad, respectivamente. Ambas son las mejores opciones, ya que no tendrás que autentificarte a cada momento.

Puedes personalizar la función a tu gusto. Foto: La República

¿Y si tu celular no tiene huella digital?

En caso tu smartphone no posea esta característica, solo quedará descargar una aplicación en Play Store que te permita bloquear los chats de WhatsApp con una contraseña. Hay varios ejemplos como AppLock, Chat Look for WhatsApp, AppLocker, etc.