Gmail: ¿para qué sirve la función de ‘no molestar’ y cómo usarla?

¿Sabes cómo usar el estado de ‘no molestar’ de Gmail? La herramienta puede resultar confusa, ya que apareció en la aplicación de mensajería después de la fusión que hubo con Google Chat y generó varias interrogantes entre los usuarios del aplicativo.

No obstante, aquí te explicamos exactamente cómo activarla, para qué sirve y cómo usarla correctamente para organizar bien tu día a día, así como demarcar mejor los momentos de tiempo libre en los que no estás disponible para cuestiones laborales.

¿Cómo usar la función de ‘no molestar’ de Gmail?

Capaz algunos no lo recuerden, pero los estados de ‘no molestar’ eran muy populares en la mayoría de aplicaciones que existían a inicios de los 2000, con el boom de la mensajería instantánea. De hecho, las opciones eran tres: disponible, ausente y, por último, no molestar. ¿Recuerdas Windows Messenger o Yahoo! Messenger? Estas plataformas pioneras en la comunicación digital sentaron las bases de las herramientas que conocemos hoy.

Gmail tenía algo parecido en sus inicios, pero no fue hasta la integración con Google Chat que se volvieron a ver estos estados tal y como en las épocas pasadas. De pronto, los usuarios tenían la posibilidad de denominarse como ‘ausentes’ y ‘no disponibles’.

Ubicados en una nueva pestaña en la parte lateral de tu pantalla, estos modos son maneras de informar acerca de tu disponibilidad a tus contactos y afectan solo a Google Chat. ¿Sabías eso? Lo cierto es que, aunque estas dos aplicaciones de Google ahora funcionen en un mismo espacio virtual, algunos ajustes continúan siendo independientes.

Cabe destacar que esta fusión entre los aplicativos sucede cuando el usuario decide activarla desde su aplicación móvil de Gmail, así que, por el momento, es una herramienta completamente opcional. Aún no hay información al respecto, pero hay una posibilidad de que Google la implemente de manera permanente en el futuro.

Si aún no te queda claro el objetivo de cada uno de estos estados, aquí los explicamos de manera breve:

Estado automático : es el equivalente a la opción de ‘disponible’. En este modo, tus contactos verán que estás disponible y solo se desactivará después de dos minutos de inactividad.

Estado de no molestar : este estado muestra a otros usuarios que deseen chatear contigo que no estás disponible en la aplicación de Google Chats y es muy probable que no puedas contestar ningún mensaje. Puedes configurar el periodo de este estado de 30 minutos a 8 horas.

Estado ausente: aquí aparecerás completamente ausente de la aplicación, incluso si estás activo y chateando.

El detalle es que estos estados no son visibles para otras personas. Solo aquellas que te tienen agendado entre sus contactos y chatean contigo de manera regular en Google Chat podrán verlo.