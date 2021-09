Samsung Galaxy S22 Ultra: revelan cómo será la configuración de su cámara trasera

Los Samsung Galaxy S22 serán los primeros móviles de gama alta de la marca surcoreana que llegarán en 2022. Por ello, no es una sorpresa que ya exista más de un rumor de cómo será su cámara trasera. El reconocido filtrador Ice Universe indica que la compañía reutilizará la configuración de cámara del Galaxy S21 Ultra, pero con sensores telefotos mejorados.

El Samsung Galaxy S22 Ultra contará con dos lentes de zoom y con una distancia focal variable. El primero comienza en 3x, el segundo en 10x. Estos son los mismos números de aumento que el Ultra actual tiene, aunque los nuevos lentes deberían poder acercarse más.

También habrá una pequeña actualización de los sensores utilizados en los telefotos. El nuevo modelo utilizará dos sensores de 12 MP con píxeles de 1,22 µm, según la filtración, en comparación de los dos sensores de 10 MP con el mismo tamaño de píxel del modelo de este año. Ambas cámaras contarán con estabilización de imagen óptica (OIS).

La cámara principal será la misma, salvo con algunos ajustes. Contará con un sensor de 108 MP con píxeles de 0,8 µm. No está claro si este será el mismo sensor HM3 utilizado en el Ultra actual o en una nueva generación. Sin embargo, se dice que trae un OIS mejorado.

Según los informes, la cámara ultra gran angular se adherirá a un sensor de 12 MP, pero obtendrá OIS. La estabilización electrónica tiende a hacer un buen trabajo en ultra angular; sin embargo, esto puede permitir nuevos trucos interesantes.

Finalmente, la cámara selfie tendrá un sensor de 40 MP al igual que el Galaxy Ultra actual y es casi seguro que no será del tipo de pantalla inferior. No obstante, Samsung mejorará la lente por lo que no estará exento de actualizaciones.