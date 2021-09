WhatsApp: ¿cómo activar el buscador de stickers de la app?

¡Al fin! Después de que los usuarios de WhatsApp rueguen por un buscador de stickers por años, ya está aquí. La nueva adición tal vez pasó desapercibida en tu teléfono móvil, pero no te preocupes. En esta nota, te explicaremos cómo acceder a esta aclamada herramienta y cómo usarla correctamente en tus conversaciones.

No hay duda de que la integración de los divertidos stickers de WhatsApp a las conversaciones diarias de sus usuarios jugó un papel decisivo en su posicionamiento como una de las apps de mensajería instantánea principales en Latinoamérica y el resto del mundo. Más aún cuando nos dio la posibilidad de crear nuestras propias versiones.

Unas de las quejas más seguidas de los usuarios de esta app, no obstante, tenía que ver con la manera poco práctica de almacenamiento y búsqueda de estos stickers. Sin embargo, con esta nueva función, WhatsApp busca reivindicarse. ¿Qué opinas?

Así anunció WhatsApp la adición de esta nueva herramienta. Foto: Twitter

¿Cómo usar el buscador de stickers en WhatsApp?

En primer lugar, debes asegurarte de que tu aplicación de WhatsApp tenga la actualización más reciente. Si tienes un iPhone, dirígete a tu App Store para verificarlo. Si tienes un Android, deberás hacer eso mismo en tu Google Play Store. Cuando tengas esto listo, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp e ingresar a cualquier chat al azar, no importa si es grupal o individual

Pulsa sobre el ícono de la carita feliz que se ubica en el extremo inferior izquierdo de la pantalla

Presiona sobre la opción para abrir los stickers . Al lado izquierdo, verás una lupa; presiónala

. Al lado izquierdo, verás una lupa; presiónala Se abrirá una barra de búsqueda con todos tus pegatinas guardadas

En la barra, escribe el nombre del sticker que quiere enviar. Por ejemplo: amor, feliz, cumpleaños, triste. ¡Sé creativo!

Lamentablemente, aún no es posible adaptar las palabras claves y sus resultados en WhatsApp, por lo que es muy probable que no funcione correctamente con los stickers que hayas hecho tu mismo o que hayas descargado de otros lados. Con los stickers que vienen de manera predeterminada en la aplicación, no obstante, funciona de maravilla. ¿Ya lo intentaste?