Elimínalo de inmediato. Pese a que WhatsApp no es una herramienta muy apta para los mods, son muchas personas las que utilizan este tipo de alternativas engatusados por las funciones nuevas que prometen.

Debido a que no se encuentran en Play Store o App Store, sino en páginas no oficiales, descargar estas aplicaciones modificadas no es recomendable, ya que pueden incluir algún código malicioso que puede infectar tu smartphone.

Según detalla Andro4all, los expertos de ciberseguridad de Kaspersky acaban de descubrir que FM WhatsApp, un mod muy popular entre los usuarios, tiene un troyano muy peligroso que puede robar tu cuenta.

De acuerdo a la publicación, la versión 12.80.0 de FM WhatsApp está infectada con un troyano que no solo recopila la información de su víctima, sino también descarga otros virus adicionales, sin que el usuario lo note.

Estos malware extra buscarán mostrar anuncios a pantalla completa (o invisibles), también suscribir al usuario a algunos servicios premium, incluso pueden interceptar el código de inicio de sesión de la aplicación.

La mejor manera de evitar estas amenazas es desinstalar la app modificada y volver a utilizar la versión oficial. Recuerda que la compañía puede banear tu cuenta, de forma temporal o permanente, si sigues usando mods.

¿Cuáles son los mods de WhatsApp más populares?

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

WhatsApp Aero

NSWhatsApp 3D

WhatsApp Begal

BRI WhatsApp

WhatsApp X

HAZRD WhatsApp

Coocoo WhatsApp

ISWhatsApp Plus

DELTA YOWhatsApp

Hey WhatsApp

WhatsApp GO Edition

OG WhatsApp

YO WhatsApp

Soula WhatsApp

WhatsApp Mix

¿Cómo ocultar el ‘en línea’?

Aunque no lo creas, existe un truco secreto de WhatsApp, que pocos usuarios conocen, que te permite ocultar el ‘en línea’ y el ‘escribiendo’ a tus amigos que te tengan como contacto en la aplicación de mensajería instantánea.

