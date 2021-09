Aunque los desarrolladores de WhatsApp suelen banear a quienes utilizan mods de su aplicación de mensajería instantánea, muchas personas se resisten a dejarlas, ya que cuentan con algunas funciones que el software original no posee.

Debido a que no se encuentran en Play Store o App Store, sino en páginas no oficiales, descargar estas aplicaciones modificadas no es recomendable, ya que pueden incluir algún código malicioso que puede infectar tu smartphone.

Según detalla Andro4all, los expertos de ciberseguridad de Kaspersky acaban de descubrir que FM WhatsApp, un mod muy popular entre los usuarios, tiene un troyano muy peligroso que puede robar tu cuenta.

De acuerdo a la publicación, la versión 12.80.0 de FM WhatsApp está infectada con un troyano que no solo recopila la información de su víctima, sino también descarga otros virus adicionales, sin que el usuario lo note.

Estos malware extra buscarán mostrar anuncios a pantalla completa (o invisibles), también suscribir al usuario a algunos servicios premium, incluso pueden interceptar el código de inicio de sesión de la aplicación.

La mejor manera de evitar estas amenazas es desinstalar la app modificada y volver a utilizar la versión oficial. Recuerda que la compañía puede banear tu cuenta, de forma temporal o permanente, si sigues usando mods.

¿Cuáles son los mods de WhatsApp más populares?