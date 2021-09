Twitter prueba nueva función que te permite eliminar a un seguidor sin bloquearlo

Twitter está poniendo a prueba una nueva función que permitirá a los usuarios eliminar a determinados seguidores sin necesidad de aplicar el denominado ‘soft block’ o bloqueo suave, en el que bloqueas y desbloqueas a una cuenta para que te deje de seguir. Para alivio de muchos, esta función ofrece una alternativa más segura y de perfil bajo para quitar a una persona no deseada de tus contactos.

Así lo comunicó el equipo de la ‘red social del pájaro azul’ a través de su cuenta oficial a los más de 300 millones de usuarios que existen actualmente en la plataforma. No obstante, las reacciones no fueron tan positivas como se esperaba. Algunos comentaron que ya llevan años pidiendo un botón de edición para los tuits y, sin embargo, la aplicación no parece darse cuenta.

El anuncio se hizo este mismo 7 de setiembre y estará disponible solo desde la web de Twitter. Solo hacer falta que ingreses a la página principal de la app, coloques tu usuario y contraseña e inicies la depuración tan necesaria de tus seguidores. ¿A quiénes eliminarías?

Twitter prueba nueva interfaz con fotos y videos que ocupan toda la pantalla

Este no es el único cambio reciente que se dio en la interfaz de la ‘app del pajarito’. El mismo día en que se anunció esta actualización, Twitter informó que también estaba probando un nuevo diseño para las fotos y videos. El objetivo detrás de este cambio es alentar a las personas a tener más conversaciones a través de fotos y videos, en lugar de que se centren únicamente en el texto, como lo ha hecho la plataforma desde sus inicios.

Por el momento, la novedad se encuentra disponible para un grupo seleccionado de usuarios de la aplicación para iOS. No obstante, podría llegar a un público más amplio en un futuro de acuerdo a los comentarios que la compañía reúna durante esta etapa de prueba.