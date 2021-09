Los usuarios que instalan la aplicación de Facebook en su dispositivo móvil solo pueden abrir una cuenta a la vez. Es decir, si quieren entrar a un perfil secundario, primero tendrán que cerrar sesión. ¿Existe alguna forma de evitarlo?

En la actualidad, existen varias aplicaciones que crean espacios virtuales para tener dos cuentas de Facebook, Messenger o WhatsApp en el teléfono. El problema es que consumen una gran cantidad de RAM, algo que pocos smartphones soportan.

Por fortuna, existe una forma de tener dos cuentas de Facebook y Messenger que funcionarán de forma paralela en tu equipo. Vale resaltar que no será necesario instalar apps de dudosa procedencia y es compatible con dispositivos de cualquier gama.

Si tienes un Android

Primero ingresa a Play Store y descarga la aplicación Facebook Lite que fue diseñada por la propia compañía de Mark Zuckerberg. Una vez instalada en tu celular, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta secundaria.

Es decir, abrirás tu perfil principal en la aplicación tradicional de Facebook, mientras que tu otra cuenta, tendrás que abrirla en Lite, una app diseñada para equipos de gama baja, por lo que funciona perfectamente en cualquier celular.

Algo similar deberás hacer con Messenger. Para tener dos cuentas, deberás entrar a Play Store y descargar la aplicación Messenger Lite. Una vez instalada, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta secundaria.

Si tienes un iPhone

App Store, la tienda de aplicaciones de Apple, no tenía Facebook Lite hasta hace algún tiempo; sin embargo, recientemente la añadieron, por lo que podrás tener dos cuentas en tu iPhone. Lastimosamente, esto no ocurre con Messenger Lite, ya que no está disponible.