¿Cómo hacer para que tu smartphone te avise por voz cada vez que termine de cargar?

¿Quieres recibir una alerta tan pronto tu celular complete su carga? Por lo general, tenemos que revisar de forma manual si la batería del teléfono ya se encuentra al 100% para poder desconectarlo. Afortunadamente, existe una solución para que sea el propio dispositivo el que nos avise cuando esto ocurra.

¿Cómo recibir alertas cuando el teléfono termina de cargar?

Este truco es posible gracias a la aplicación Automate, una herramienta de automatización que está disponible para descargar de forma gratuita a través de Google Play Store. Para empezar, debes instalarla en tu smartphone y aceptar los términos de uso.

A continuación, pulsa el botón flotante + ubicado en la esquina inferior derecha para crear un nuevo proyecto de comandos automáticos. Se abrirá en pantalla un panel de trabajo en el que tendrás que volver a presionar el botón + para añadir el primer proceso.

En el listado de opciones, dirígete a la categoría Battery & Power y selecciona Battery level?. Una vez que se haya añadido este elemento (ícono de batería) al panel de trabajo, haz clic sobre él, cambia el valor Minimum level a 100% y toca el botón Save.

Tras regresar a la pantalla principal, pulsa el círculo azul GO que aparece dentro del recuadro de Flow beginning y arrastra el dedo para vincularlo con el círculo azul IN situado en el recuadro de When battery level. Después, vuelve a tocar el botón +, ingresa a la sección Camera & Sound y elige la opción Speak.

Al igual que el paso anterior, haz clic sobre este nuevo elemento (ícono de altoparlante) para acceder a todos sus parámetros. Dentro del apartado de Message, introduce el texto que quieres que reproduzca la aplicación cuando la batería del dispositivo se haya cargado por completo.

Luego, específica el idioma en el que se leerá dicho mensaje y pulsa el botón Save. Ahora, presiona el círculo verde YES que se encuentra dentro del recuadro de When battery level y únelo con el círculo azul IN del recuadro de Speak.

Acto seguido, toca la flecha de la esquina superior izquierda para regresar atrás y coloca un nombre a este nuevo comando automático. Por último, pulsa el botón Start para iniciar la automatización. A partir de ese momento, tu teléfono te alertará cada vez que se complete el ciclo de carga.