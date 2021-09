¿A quién no le ha pasado? Algunas veces, los audios que nos envían nuestros contactos por WhatsApp son demasiado largos y no siempre tenemos el tiempo, o la suficiente capacidad de atención, para escuchar notas de voz que pueden llegar a durar hasta 10 minutos. Si bien la aplicación de mensajería instantánea no ha puesto un límite para la duración de los audios, todo tiene solución.

Este truco te permitirá enterarte del contenido de los audios que recibas sin tener que pegar la oreja a tu teléfono móvil por un tiempo indefinido. Y, lo mejor de todo, es que el método no requiere que tengas un sistema operativo específico; es decir, si tienes Android o iOS, podrás llevar a cabo el cometido. ¿Empezamos?

¿Cómo saber lo que dice un audio de WhatsApp sin reproducirlo?

Para lograr escuchar los audios de tus amigos sin tener que darle play, primero necesitarás descargarte una aplicación que transcriba audios. Para aquellos con dispositivos Android, deben buscar una llamada Transcribe para WhatsApp o darle click a este link. Para los que usan iOS, la app que tendrán que buscar se llama Transcrypto audio transcriber o presionar este enlace.

Una vez que hayas instalado una de estas aplicaciones en tu celular, asegúrate de otorgarle los permisos necesarios para que pueda acceder a los mensaje de voz de tu WhatsApp.

Después, dirígete a la app de mensajería e ingresa a un chat al azar, ya sea individual o grupal, y busca un audio que quieras escuchar, pero que te parezca demasiado largo. Cuando lo encuentres, presiónalo por algunos segundos hasta que se seleccione. Te darás cuenta de que has realizado bien esta acción cuando veas a la nota de voz sombreada.

En la esquina superior derecha del chat, pulsa los tres puntos verticales para desplegar las opciones del menú. Verás dos: Info y Compartir. Selecciona la segunda opción para que se abra una ventana nueva. En esta, deberás elegir a qué plataforma compartir el audio. Elige la app que acabas de descargar en tu teléfono móvil para que transcriba el mensaje de voz.

Lo único que queda ahora es dejar que el aplicativo haga su trabajo. El tiempo de demora es proporcional a la duración del audio que seleccionaste, pero, cuando haya terminado, tendrás un archivo de texto con el contenido de esa nota de voz. ¡Listo!