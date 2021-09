¿Cómo saber si un extraño está robando tu Wi-Fi y qué debes hacer para bloquearlo?

Si la velocidad del internet de tu hogar ha bajado de forma considerable es probable que un desconocido haya podido descubrir la contraseña del Wi-Fi y esté usando este servicio sin tu permiso. ¿Qué puedes hacer para evitarlo?

Quizá no lo sepas, pero con la ayuda de tu teléfono puedes averiguar si un dispositivo desconocido se ha conectado de forma ilegal a tu Wi-Fi. No solo eso, ya que podrás bloquearlo para que no pueda volver a conectarse en el futuro.

Primero deberás descargar Smart Wi-Fi, una app que puedes hallar de forma gratuita en Play Store y App Store. Una vez que la hayas instalado, tendrás que colocar la información que viene en tu router para validar que eres el propietario.

Cuando tengas acceso a la plataforma verás todos los dispositivos que se encuentran conectados a tu Wi-Fi. Estarán divididos en secciones: teléfonos móviles, laptops y otros equipos que pueden ser Smart TV, tablets, etc.

Revisa minuciosamente cada uno de ellos y si notas que hay un equipo desconocido que no te pertenece, simplemente púlsalo. Aparecerá una ventana con un botón para bloquear ese dispositivo extraño.

Puedes bloquear dispositivos extraños. Foto: La República

Si bloqueaste un dispositivo por error, no te preocupes, ya que entrando a la sección Mis dispositivos verás la lista de dispositivos permitidos y bloqueados. Solo entra y quítale la prohibición.

Verás dispositivos conectados. Foto: La República

La aplicación también te permite cambiarle la contraseña a tu Wi-Fi. El password debe ser difícil de adivinar. De preferencia debe tener letras (mayúsculas y minúsculas) números y algún signo como %, #, etc..