WhatsApp: todo sobre la nueva función modo vacaciones o chats archivados

Si eres usuario de WhatsApp desde hace buen tiempo, lo más seguro es que hayas escuchado en más de una oportunidad algo sobre el modo vacaciones. En resumidas cuentas, se trata —y alude— a un sistema que permite desconectarte de la aplicación cuando quieres despejarte del trajín diario, sobre todo de contactos de trabajo, aunque puedes aplicarlo a quien tú desees.

Lo primero que hay que saber sobre el modo vacaciones es que no existe como tal. La función que te detallaremos fue llamada así en un inicio, pero luego cambió de nombre y se quedó con el actual: chats archivados. Pese a que puede sonar muy distinto, igual sirve para nuestro cometido primario: el obtener un poco de paz, sobre todo si estamos en medio de un viaje.

Modo vacaciones llega para filtrar notificaciones de chats archivados

La mecánica fue anunciada como una manera de evitar las molestas notificaciones de grupos o contactos específicos, que pueden ser tanto del trabajo o de otro tipo. Antes, WhatsApp permitía archivar cualquier conversación (grupal o personal), pero estas se reactivaban automáticamente cada vez que se recibía un nuevo mensaje.

Como es evidente, la opción no servía de mucho, pues si, por ejemplo, estabas incluido en un grupo del trabajo (del cual no puedes salir por razones obvias) y querías mantenerlo a raya, de nada te iba a servir archivarlo, pues al momento de que haya otro mensaje, este volvería a la pantalla principal de WhatsApp.

Pues bien, ahora ya es posible olvidarse un poco de lo laboral cuando usas WhatsApp en tus vacaciones. La opción ha sido lanzada recientemente y renombrada a mantener los chats archivados. Esto quiere decir que ahora ya podemos archivar cualquier conversación y olvidarnos por completo de la misma. Ningún mensaje emergente la sacará de aquel baúl.

¿Cómo hacer uso de la función de WhatsApp modo vacaciones?

Todo se hace posible con un nuevo elemento dentro del menú de configuración de WhatsApp. Para activarlo, basta con ir a ajustes > chats y habilitar la nueva casilla mantener los chats archivados.

Whatsapp: todo sobre la nueva función “modo vacaciones”

Cuando esta opción está encendida, cualquier conversación que archives quedará guardada para siempre en el apartado de chats archivados. Ningún mensaje ni notificación especial la sacará de ahí, por lo que será más fácil ignorarla por completo.

Esto cae a pelo para aquellos chats grupales que no quieres (o no debes) abandonar, como pueden ser los grupos del trabajo, la junta de amigos del colegio, etc. Quizá un punto en contra es que ahora se puede acceder a los chats archivados desde la primera línea del listado de conversaciones, justo por encima del primer contacto, pero no deja de ser discreto.

La función también puede activarse desde el propio apartado de archivos. Cuando estés ahí, pulsa sobre el ícono de tres puntos en la parte superior derecha y dale en ajustes de archivado. Tras esto, podrás activar la casilla mantener los chats archivados que describimos anteriormente.

Esta función estuvo planificada desde, al menos, el 2018, cuando la misma WhatsApp la anunció (con el nombre modo vacaciones). Pocos meses tras eso, se informó que se cambiaría el nombre a algo más descriptivo como ignorar chats. Algunos años después, por fin tenemos esta opción habilitada y ya es una de las favoritas de los usuarios.