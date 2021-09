Windows 11: Microsoft expulsa a usuarios del programa beta por tener PCs viejas

Windows 11 está a la vuelta de la esquina y, pese a que un inicio no hubo mucha claridad respecto a sus requisitos mínimos, tal parece que ahora las especificaciones estarán claras para quienes intenten siquiera probar el nuevo sistema. Ahora, Microsoft está expulsando a los usuarios que no cumplen los requerimientos técnicos del programa Insider.

El programa Windows Insider para Windows 11 es aquel que permite descargar y probar las versiones preliminare del sistema operativo antes de su lanzamiento. La salida ya está programada para el próximo 5 de octubre y solo algunas PCs del mercado podrán darse el privilegio de obtenerlo.

En las últimas semanas, Microsoft ha ido confirmando más sobre las especificaciones mínimas que necesitará su nuevo OS. Destacan algunas exclusiones de hardware no tan antiguo, como por ejemplo:

No habrá compatibilidad con procesadores Ryzen de primera generación e Intel 7700k o inferiores (Kaby Lake, Skylake, etc.).

bloquear las actualizaciones Las computadoras no compatibles serían capaces de instalar Windows 11 , pero Microsoft podría

Asimismo, los de Redmond no garantiza una buena experiencia en este tipo de equipos, y adelanta posibles problemas como los pantallazos azules de la muerte, congelamiento, etc.

Ahora, reportes de algunos ahora ex miembros del programa Insider para W11 revelan el mensaje que Microsoft está arrojando cuando detecta un hardware no apto: “Tu PC no cumple con los requisitos mínimos para Windows 11. Tu dispositivo o es elegible para unirte al programa Insider. Por favor, instala Windows 10 para participar en el mismo”.

Por su parte, Microsoft ha confirmado que los usuarios podrán seguir usando versiones de vista previa de Windows 11 hasta que aparezca la primera versión final. Cuando llegue tal momento, el canal de previews dejará de actualizarse.

Windows 11: requisitos mínimos

Estos son los requisitos adicionales que exigen los de Redmond para Windows 11: