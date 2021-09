Facebook: ¿cómo eliminar tu cuenta definitivamente y sin vuelta atrás?

Facebook es, desde hace mucho, la red social más usada del mundo por millones de usuarios que, en muchos casos, han abierto su cuenta por la necesidad de estar conectados a sus amigos y familiares. Sin embargo, el contar con un perfil a la vista de todos no siempre es deseado y no es poco común que haya quienes quieran desaparecer de la plataforma definitivamente.

Por supuesto, la red social ofrece muchas opciones para cuando nos queremos dar un break de la misma. Existe la posibilidad de simplemente cerrar tu cuenta de forma temporal, de manera que solo baste con iniciar sesión nuevamente para que vuelva a aparecer, al igual que todos tus comentarios, publicaciones, fotos, etc.

Pese a esto, existe otro método que es completamente irreversible y puede funcionar para quienes quieran dar punto final a su presencia digital, al menos con un perfil en específico. De seguir estos pasos, el reaparecer en Facebook ya no sería tan fácil como con solo iniciar sesión. Esto también borrará todas tus conversaciones de Messenger.

¿Cómo eliminar definitivamente tu cuenta de Facebook?

No podemos dejar de insistir en que este método no tiene vuelta atrás, así que debes estar completamente seguro y convencido de querer que tu cuenta de Facebook sea completamente eliminada de la web. No podrás recuperarla después de este proceso. Si estás seguro de que así lo deseas, entonces sigue estos pasos.

Antes que nada es sumamente recomendable hacer una copia de seguridad de toda tu información (fotos, posts, comentarios, amigos, mensajes, etc) en caso de que te arrepientas más adelante. Para hacerlo, procede así:

En Facebook, ve a configuración y privacidad y luego a configuración

y luego a Ve al apartado información de Facebook

Pulsa sobre descargar tu información

Selecciona todo lo que deseas salvar (se recomienda la opción de descargar todo)

Selecciona el rango de fechas

Elige un formato de archivo (HTML o JSON)

Escoge una calidad para el contenido multimedia (alta, media o baja)

Pulsa sobre crear archivo

Cuando el proceso finalice, se te enviará una notificación por correo electrónico.

Ahora que ya tienes una copia de seguridad con toda tu información, sigue estos pasos para eliminar tu cuenta de Facebook definitivamente:

En el apartado tu información de Facebook , navega hacia abajo hasta la opción desactivación y eliminación

, navega hacia abajo hasta la opción Pulsa sobre eliminar definitivamente

Luego, pulsa en continuar con la eliminación de la cuenta

Dale al botón eliminar cuenta . Se te solicitará tu contraseña

. Se te solicitará tu contraseña Pulsa en continuar

Listo, tu cuenta iniciará el proceso de cancelación tras la cual será inaccesible para cualquiera, incluso para ti.

Facebook especifica que la eliminación puede tardar, por lo que todavía cuentas con un tiempo para iniciar sesión y cancelar la solicitud. Este transcurso suele ser de 30 días. Pasado ese lapso, tu cuenta estará completamente eliminada y no tendrás opción de recuperarla.