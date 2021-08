WhatsApp: este truco te permitirá programar tus mensajes para que se envíen automáticamente

¿Necesitas enviar un mensaje, pero temes olvidarte de hacerlo a tiempo? Lamentablemente, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp aún no ofrece esta función integrada en sus opciones. No obstante, eso no significa que millones de usuarios busquen la manera de salirse con la suya y, actualmente, ya existe un método sencillo que te permitirá programar tus respuestas para evitar cualquier imprevisto u olvido.

Te adelantamos que este truco de WhatsApp es más efectivo utilizando una aplicación tercera exclusiva para la Play Store de Google. Es decir, solo aquellos usuarios de la app que cuenten con celulares Android podrán llevar a cabo los pasos que listaremos a continuación.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp?

A pesar de que para lograr este cometido tendrás que descargarte el aplicativo Wasavi, un punto a favor es que no tendrás que convertir a tu cuenta de WhatsApp en un WhatsApp Business, un modo específicamente para empresas y negocios que necesiten un manejo más administrativo de sus mensajes. Basta con tu cuenta básica para realizar cada uno de los puntos. ¡Presta atención!

Wasavi en la Google Play Store. Puedes presionar directamente en este Descargaen la. Puedes presionar directamente en este link Sigue todos los pasos necesarios y otórgale los permisos que te pida para instalarla correctamente en tu Android. Cuando todo esté listo, pulsa el botón con forma (+) para desplegar todas las opciones de la app. Selecciona la que diga programar mensajes. En el panel de configuración que se abra, completa todos los campos requeridos: nombre del destinatario, fecha y hora de envío, texto del mensaje y adición de archivos. Una vez que hayas concluido con los ajustes, pulsa el botón de enviar para programar ese mensaje. ¡Listo!

Cuando hayas hecho esto con varios mensajes, podrás administrarlos desde un calendario de Wasavi, al cual puedes acceder desde el menú lateral del aplicativo. ¿Funcionó?