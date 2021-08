Samsung: ¿cómo descargar gratis el nuevo tono de llamada compuesto por BTS?

Samsung y BTS vuelven a trabajar juntos para traer un gran regalo para toda la ARMY. Si eres fan de la Bangtang, te alegrará saber que ya puedes descargar gratis el nuevo tono de llamada compuesto por SUGA.

Así como lo lees. Mediante un video publicado en YouTube, SUGA nos cuenta su experiencia creando una nueva versión del icónico tono de llamada de Samsung, Over The Horizon, el cual ya está disponible en formato MP3 para todos los usuarios. Consíguelo aquí.

En el video donde se muestra el proceso de producción, Yoongi señala que “ha sido un honor trabajar en una canción que ha sido parte de la historia de la familia Samsung Galaxy en los últimos diez años”. El track fue publicado en el canal oficial de BANGTANTV y ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones y supera los 75.000 likes.

Si alguna vez tuviste un smartphone de Samsung, posiblemente hayas utilizado alguna de las versiones de Over The Horzion como tono de llamada. Muchos no lo saben, pero esta melodía ha estado presente en los equipos de la firma desde hace 10 años.

Sin embargo, fue gracias a SUGA que podemos escuchar por primera vez la versión completa y oficial del tema, la cual inicia con un sonido similar al de las manecillas del reloj y poco a poco se van agregando otros hasta que aparece la voz de Yoongi por medio de unos versos.

Es importante resaltar que la versión de Over The Horizon hecha por el idol de BTS se puede descargar gratis como archivo mp3 desde el último lunes 30 de agosto a través de las páginas de los Samsung Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3.

Por otro lado, desde Samsung señalan que el tono se irá agregando a otros equipos de la marca poco a poco, comenzando por las regiones de Estados Unidos y Corea, y luego a las demás.