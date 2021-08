Facebook Messenger agrega los efectos de palabras y otras funciones que debes conocer

Facebook está de aniversario. La app de mensajería de la popular red social creada por Mark Zuckerberg cumple 10 años y para celebrarlo acaba de agregar cinco nuevas funciones para sus versiones en iPhone y Android.

Desde Facebook señalan que estas opciones están enfocadas en hacer que los usuarios se sientan más cerca de sus amigos y familiares. Debido a ello, introdujo los efectos de palabras en Messenger, similar a las animaciones que se pueden usar en los comentarios de la plataforma, entre otras que te detallaremos a continuación.

Las nuevas funciones que recibe Facebook Messenger

Según explica Andro4all, si bien todas las herramientas ya han sido confirmadas por la compañía de Mark Zuckerberg, solo algunas de ellas se pueden utilizar desde hoy en la app de mensajería. ¿Cuáles son? Te lo contamos.

Juegos de encuestas

Diviértete con tus amigos y familiares. La firma lanzó la opción de encuestas en los chats de Messenger. Esta herramienta permitirá a los usuarios crear juegos como Most likely to (¿Quién es más probable que...?) en las conversaciones grupales.

Facebook Messenger

Temáticas de cumpleaños

El servicio de mensajería de la red social recibió nuevos temas de cumpleaños y un pack de stickers para celebrar con los usuarios su décimo aniversario desde el aplicativo.

Por otra parte, también se agregó un efecto en realidad aumentada de cumpleaños, una canción de cumpleaños a través de Soundmoji y nuevos efectos para los mensajes.

Facebook

Compartir contactos

Otra de las herramientas que ha llamado la atención es la de compartir contactos. Si bien esta opción de Facebook ya está hace algún tiempo en Messenger, la compañía lo ha mejorado haciéndolo aún más sencillo. Solo bastará con ingresar al panel de ajustes del chat, tocar sobre compartir contacto, y listo.

Los efectos de palabras

Por último, pero no menos importante, los internautas podrán insertar un efecto personalizado a palabras concretas en sus chats. De tal manera que al enviarlas se reproducirá la animación elegida para que los otros miembros de la conversación puedan verlo en sus pantallas.