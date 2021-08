WhatsApp: ¿cómo desactivar el visto en tus conversaciones?

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más conocidas, tiene una serie de herramientas destinadas a facilitarnos el intercambio de mensajes con nuestros amigos y familiares. Entre tantas actualizaciones recientes como, por ejemplo, la velocidad de los audios, los mensajes que se autodestruyen, el período de caducidad de siete días para algunos chats, los estados, es posible que se te haya olvidado lo más básico.

Funciones como el visto de WhatsApp son tan icónicas, que hay momentos en que pasamos por alto que esta herramienta también se puede configurar a nuestro gusto personal. Es decir, si por alguna razón quisieras evitar que tus conocidos sepan cuándo entraste a la aplicación y si leíste sus mensajes, WhatsApp nos da la posibilidad de elegir si mantener la confirmación de lectura de nuestros mensajes o desactivarla por completo. Si esto te interesa, sigue leyendo.

¿Qué significan los checks en WhatsApp?

WhatsApp fue uno de los primeros en presentar al usuario una prueba visual de que su mensaje había sido leído a través de los íconos que todos conocemos hoy: los checks. Y estos varían en presentación según el estado de tu mensaje: si solo aparece un check gris, significa que tu mensaje fue enviado correctamente, pero no recibido; si aparecen dos checks grises, tu mensaje fue recibido, pero aún no fue abierto; si los checks cambian de color a un azul intenso, entonces ya leyeron lo que enviaste.

Hay un cuarto ícono que indica algo completamente distinto. Cuando observes que en lugar de un check tienes un ícono con forma de reloj o cajita y está gris, significa que tu teléfono móvil no tiene acceso y no puede mandar los mensajes. Lo que ocurrirá es que se quedarán archivados en la conversación con tu contacto hasta que logres acceder a WiFi o tengas señal para usar tus datos móviles.

Sigue estos pasos para desactivar el visto en WhatsApp. Foto: La República

¿Cómo desactivar la confirmación de lectura en WhatsApp?

Cabe mencionar que, si bien puedes remover el visto de tus conversaciones personales, en los chats grupales aún no es posible hacer esto. Una reciente actualización generó que los audios, que antes contaban con estos checks azules, no cuenten con la confirmación de lectura de WhatsApp; no obstante, para los grupos, el visto se mantiene.

Para activar o desactivar el visto en tu WhatsApp, sigue los siguientes pasos para celulares Android: