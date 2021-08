Samsung crea un parlante capaz de convertirse en un televisor con un solo toque

Samsung fue parte del evento IMID 2021, el cual inició el 25 de agosto en Corea del Sur. En esta convención, la compañía presentó sus nuevos productos electrónicos y uno de ellos llamó la atención de todos los asistentes: un parlante capaz de convertirse en televisor.

En realidad, se trata de un parlante con una pantalla enrollable de 12,4 pulgadas. El innovador dispositivo funciona con inteligencia artificial y ello hace posible que el usuario pueda tener un televisor improvisado en el momento que desee.

Su nombre es Samsung AI Speaker y presenta un panel enrollable flexible que está envuelto alrededor del altavoz. Lo curioso de este equipo es que solo basta con presionar en la aplicación específica para que el parlante con inteligencia artificial se transforme en una TV.

De acuerdo a Computer Hoy, medio especializado en tecnología, el panel del equipo de Samsung se puede expandir o enrollar en un lapso de cuatro segundos. Como puedes apreciar, estamos frente a un producto tecnológico dos en uno que te permitirá escuchar tus canciones favoritas y, cuando quieras, ver tus series y películas preferidas.

No obstante, tendrán que pasar algunos meses para que llegue al mercado, pues esta clase de equipos presentados en el IMID 2021 terminan comercializándose todavía en los próximos años. Es por eso que Samsung aún no reveló su precio ni fecha de lanzamiento exacta.

Pese a ello, no cabe duda que estamos frente a un innovador parlante 2 en 1 con el que los usuarios no solo ahorrarán espacio en sus hogares, sino también dinero, ya que no tendrán la necesidad de comprar un televisor extra.