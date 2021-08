Google evalúa incluir en Google Maps el precio de los peajes

Seguramente ya te has familiarizado con las opciones de Google Maps para elegir la mejor ruta para llegar a tu destino. Por supuesto, esto depende de tus prioridades. A veces, es más importante ahorrar en combustible, otras veces, quizá desees un camino más ecológico. No obstante, una herramienta que aún no ha sido añadida a la app de ubicación es la del precio de los peajes, información importante que podría influir al momento de optar por uno u otro método para alcanzar tu meta.

Afortunadamente, según un comunicado emitido por Google a sus usuarios miembros del programa de preview de Google Maps, esta función ya está siendo evaluada como una posible inclusión entre las opciones de Maps. ¿Qué te parece? Continúa leyendo para saber más.

La inclusión de precios de los peajes en los aplicativos de mapas no es nueva. Un ejemplo es Waze, que también pertenece a Google. En esta, puedes fácilmente visualizar en tus detalles, al elegir una ruta, aproximadamente cuánto costaría llegar del punto A al punto B.

Es importante mencionar que en Google Maps sí puedes ver los peajes, mas no sus precios. Es decir, la app te da la opción de saber si ese camino que estás considerando incluye o no los peajes de la ciudad en la que te encuentras. Como sabrás, es una función bastante básica y pocas veces representa un cambio definitivo dentro de las propiedades del aplicativo.

Lamentablemente, no hay una confirmación oficial de la compañía digital multimillonaria acerca de la actualización de Google Maps. Lo único de lo que se tiene certeza es que Google sí está tanteando el terreno a través de encuestas para sus usuarios de la versión de testeo de Maps para entender mejor las necesidades del usuario y hallar una manera de implementar la función en un futuro.