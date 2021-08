Facebook: ¿cómo elimino una app o juego que agregué a mi cuenta?

Con el paso del tiempo, vamos iniciando sesión en infinidad de servicios y aplicaciones con nuestra cuenta de Facebook. Dichos programas se quedan guardados y conectados de manera permanente. Es una buena medida de seguridad revisarlas periódicamente y eliminar aquellas que ya no nos interesan.

Mientras que hace cinco años te podría interesar mucho responder tests en Facebook y jugar a FarmVille, es posible que ahora ya no pienses lo mismo. En todo este tiempo es probable que algunas de esas aplicaciones hayan cambiado de dueño y ahora tus datos estén en otras manos.

Por tal motivo, es necesario conocer el método de Facebook que nos permite eliminar aquellas apps o juegos que ya no utilizamos y que están conectados con nuestra cuenta. Para hacerlo, no es necesario instalar ninguna app extraña.

¿Cómo borrar apps y juegos que ya no utilizas?

Acceder a la lista de aplicaciones que están integradas en tu cuenta de Facebook es sencillo. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo desde una computadora o desde tu teléfono. Sigue estas instrucciones:

Desde una computadora

- Haz clic en el ícono de la flecha hacia abajo en la parte superior derecha de Facebook.

- Ve a la app o el sitio web que quieres eliminar y, junto a su nombre, haz clic en Eliminar.

-Ve a la app o el sitio web que quieres eliminar y, junto a su nombre, haz clic en Eliminar.

- Puedes seleccionar una de las siguientes opciones:

Eliminar publicaciones, videos o eventos que [app o sitio web] publicó en tu biografía.

Permite que Facebook envíe una notificación a [app o sitio web] sobre la eliminación de tu conexión de inicio de sesión. Es posible que te ofrezca otra manera de iniciar sesión.

Desde un teléfono

- Toca menú en la parte superior derecha de Facebook.

- Desplázate hacia abajo, toca Configuración y privacidad y luego, toca Configuración.

- Desplázate hacia abajo hasta Seguridad y toca Apps y sitios web.

- Toca la app o el sitio web que quieres eliminar.

- Puedes seleccionar una de las siguientes opciones: Eliminar.

-Puedes seleccionar una de las siguientes opciones:

Eliminar publicaciones, videos o eventos que [app o sitio web] publicó en tu biografía.

Permite que Facebook envíe una notificación a [app o sitio web] sobre la eliminación de tu conexión de inicio de sesión. Es posible que te ofrezca otra manera de iniciar sesión.

- Toca Eliminar nuevamente para confirmar.

Apps y sitios web en Facebook. Foto: captura LR

Luego de eliminar estas aplicaciones, ya no podrán acceder a la información que no sea pública de tu Facebook y que compartiste anteriormente. No obstante, es posible que aún conserven los datos que recibieron cuando sus conexiones estaban activas.